Мать оставила ребенка в ломбарде в Москве

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02.07.2020, 14:53, Новости дня

Женщина оставила своего сына в ломбарде на северо-востоке Москвы, рассказал очевидец.

Мужчина рассказал, что он видел брошенного мальчика в ломбарде. Ребенок сказал, что он поругался с мамой, она ушла и оставила его в здании, передает радиостанция «Говорит Москва».

«Я просидел там, выясняя вопрос. Сотрудники его успокоили, дали воды, пообщались. Но он в шоковом состоянии, не понимает, почему мама его бросила», – рассказал очевидец.

По его словам, сотрудники ломбарда при нем вызвали полицейских. Правоохранители доставили малыша в отдел по делам несовершеннолетних.

«Мальчик маленький, волнуется, не понимает», – добавил он.

Радиостанция направила запрос в пресс-службу аппарата детского омбудсмена по Москве.

Ранее сотрудники правоохранительных органов в Москве завели уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего в отношении женщины, оставившей пятерых детей в квартире на несколько дней.



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