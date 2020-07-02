Мать оставила ребенка в ломбарде в Москве
02.07.2020, 14:53, Новости дня
Женщина оставила своего сына в ломбарде на северо-востоке Москвы, рассказал очевидец.
Мужчина рассказал, что он видел брошенного мальчика в ломбарде. Ребенок сказал, что он поругался с мамой, она ушла и оставила его в здании, передает радиостанция «Говорит Москва».
«Я просидел там, выясняя вопрос. Сотрудники его успокоили, дали воды, пообщались. Но он в шоковом состоянии, не понимает, почему мама его бросила», – рассказал очевидец.
По его словам, сотрудники ломбарда при нем вызвали полицейских. Правоохранители доставили малыша в отдел по делам несовершеннолетних.
«Мальчик маленький, волнуется, не понимает», – добавил он.
Радиостанция направила запрос в пресс-службу аппарата детского омбудсмена по Москве.
Ранее сотрудники правоохранительных органов в Москве завели уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего в отношении женщины, оставившей пятерых детей в квартире на несколько дней.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет