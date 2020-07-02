Рейтинг партии Зеленского упал ниже 30%

02.07.2020, 14:53, Новости дня

Пропрезидентская партия «Слуга народа» продолжает удерживать лидерство среди остальных политических партий на Украине, однако, согласно опросу, ее рейтинг составляет менее 30%.

«Парламентский рейтинг возглавляет партия «Слуга народа», которую готовы поддержать 29,3% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. За партию «Оппозиционная платформа – За життя» – 15,3%, «Европейская солидарность» – 13,6%, «Батькивщина» – 10,7%. «Сила и честь» и партию Шария – по 3,7%, Радикальная партия – 3,5%, «Голос» – 3%, «Свобода» – 2,5%, «Украинская стратегия» – 2,2%», – сообщается на сайте социологической группы «Рейтинг».

Уточняется, что около 20% не определились с партийными предпочтениями.

Напомним, на Украине сократилось число доверяющих главе государства Владимиру Зеленскому жителей страны. Так, ему доверяют 41% опрошенных, однако доля тех, кто ему не доверяет, составляет 51%.