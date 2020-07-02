Добровольная самоизоляция ещё до рекомендаций замедлила распространение COVID-19

02.07.2020, 14:47, Разное



2

минуты

Многие люди стали реже выходить из дома до того, как появились соответствующие официальные рекомендации по профилактике COVID-19. Новое исследование, опубликованное в The Lancet Infectious Diseases, утверждает о том, что такая добровольная самоизоляция сдерживала распространение болезни.

Ученые использовали анонимные данные о передвижении людей в 25 провинциях США в период с 1 января по 20 апреля 2020 года в США. Эту информацию им предоставил оператор мобильной связи. Они сравнили, как передвигались люди до и после объявления рекомендации социального дистанцирования.

Авторы считают, что добровольный выбор людей не покидать дом без особой необходимости, начал спасать жизни до вмешательства государства. По их мнению, исследование подтверждает эффективность социального дистанцирования в профилактике COVID-19.

«Если бы действия не были приняты на индивидуальном уровне, и социальное дистанцирование было бы отсрочено до времени требований со стороны государства, в некоторых провинциях COVID-19 мог бы беспрепятственно циркулировать, неминуемо приводя к дополнительным заражениям и смертям», – сказала доктор Лорен Гардней (Lauren M Gardner) из Университета Джонса Хопкинса (Johns Hopkins University), соавтор исследования.

Исследование показало, что изначально социальная изоляция была следствием личной инициативы людей. В 25 провинциях, которые были включены в исследование, мобильные данные демонстрировали, что люди начали меньше передвигаться вне дома на 6-29 дней раньше, чем государство стало рекомендовать это.

В период с 24 января по 17 апреля подвижность людей составляла 35-63% от обычных паттернов. Согласно рассчетам, эффект добровольной самоизоляции стал сказываться через 12 дней после ее начала, что совпадает с ориентировочной продолжительностью инкубационного периода COVID-19.