Врио главы Ненецкого округа объяснил итоги голосования по Конституции

02.07.2020, 14:30, Новости дня

Жители Ненецкого автономного округа на общероссийском голосовании выступили не против поправок в Конституцию, а против объединения с Архангельской областью, сообщил врио губернатора НАО Юрий Бездудный.

«Да, большинство жителей НАО на общероссийском голосовании высказалось против. Но их голоса не против поправок, а реакция на тему с объединением НАО и Архангельской области. Тем не менее, почти половина жителей округа высказались за поправки. Их мнение тоже нужно уважать», – цитирует РИА «Новости» Бездудного.

По его словам, самое главное, что выборы в НАО прошли «честно, прозрачно, без нарушений и с соблюдением всех санитарных норм».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не исключают влияние на итоги голосования по поправкам в НАО темы объединения региона с Архангельской областью.

В четверг ЦИК РФ обработал 100% протоколов общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. За поправки проголосовали 77,92% граждан России, против – 21,27%. В Ненецком автономном округе 54,57% избирателей не поддержали поправки в Конституцию, а 44,42% проголосовали за.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о голосовании.

Напомним, ранее врио губернаторов Архангельской области Александр Цыбульский и Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный подписали меморандум о намерении создать новый единый субъект Федерации. Инициативу должны поддержать на референдуме жители обоих субъектов.