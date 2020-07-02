Шведы заявили об эффективности стратегии массового иммунитета к коронавирусу

02.07.2020, 14:30, Новости дня

Шведские ученые из Каролинского института опубликовали исследование, в котором говорится, что коллективный иммунитет к коронавирусу можно сформировать. При этом не исключено, что его уровень уже сейчас вдвое выше, чем ожидалось.

Исследователи сообщили, что «провели тестирование доноров крови, чтобы выяснить, как принятые меры по борьбе с коронавирусом в нашей стране повлияли на иммунитет», передает «Ридус».

Отмечается, что «Швеция стала единственной европейской страной, где не было строгого карантина в надежде обрести коллективный иммунитет».

«Пока что данные говорят о том, что план сработал, так как иммунитет сформировался даже у людей с отрицательными тестами на антитела», – заявили ученые.

Согласно результатам исследования, у 30% здоровых доноров крови был обнаружен так называемый Т-клеточный иммунитет, который указывает на приобретенный иммунитет к коронавирусу.

Ученые предполагают, что количество людей с иммунитетом может быть еще больше, так как в исследовании приняли участие 200 добровольцев, у большинства из которых COVID-19 протекал в легкой форме.

Отмечается, что исследование не направлено на изучение антител, так как шведские специалисты считают, что развитие иммунитета маловероятно связано с наличием в организме антител к вирусу.

Издание Daily Mail сообщило со ссылкой на исследование, что особое внимание ученые уделили анализу уровня T-лимфоцитов, или Т-клеток, у пациентов. Именно они играют важнейшую роль в формировании иммунитета к перенесенным инфекционным заболеваниям.

При этом Т-клеточный иммунитет был в два раза сильнее у тех доноров, у кого в организме не были обнаружены антитела. Ученые предполагают, что большое количество людей уже имеет иммунитет к вирусу, даже если они не болели COVID-19.

В новых исследованиях эксперты собираются выяснить, как долго может сохраняться иммунитет при наличии Т-клеток. Предыдущие работы показали, что иммунитет к коронавирусу формируется не больше чем на три месяца и не гарантирует полной защиты от заражения.

Газета ВЗГЛЯД ранее подробно анализировала подход Швеции, которая отказалась вводить жесткие ограничительные меры ради спасения экономики, и его последствия, приведшие к высокому уровню смертности от COVID-19.

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл признавал, что в стране нужно было вводить карантин.