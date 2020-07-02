Китайская соцсеть Weibo удалила аккаунт премьера Индии

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02.07.2020, 14:30, Новости дня

Администрация китайской социальной сети Weibo удалила учетную запись премьер-министра Индии Нарендры Моди по запросу индийского посольства в КНР.

«Weibo получила запрос от посольства Индии в КНР с просьбой удалить верифицированный аккаунт премьер-министра Индии Нарендры Моди … В соответствии с требованием, Weibo закрыла аккаунт премьер-министра Республики Индии», – говорится в сообщении, передает радио Sputnik. 

Ранее власти Индии запретили 59 приложений, в список запрещенных попали китайская социальная сеть Tik Tok, браузер UC Browser, мессенджер WeChat, а также приложения Kwai, Baidu map, Clash of Kings, Mi Community, Club Factory, UC News, Weibo, QQ Music, Mobile Legends.

Предполагается, что это связано с обострением отношений между Пекином и Нью-Дели. Страны не могут разрешить давний территориальный спор об участке горной территории на севере Кашмира, оспаривается принадлежносьи почти 60 тыс. квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш.

В середине июня в результате столкновения с китайскими военными в долине реки Галван погибли как минимум 20 индийских солдат. Пекин заявил, что индийские военные незаконно пересекли линию фактического контроля и готовили «провокационную атаку».

Газета ВЗГЛЯД анализировала возможность войны между Индией и Китаем.



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