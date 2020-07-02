Россия продлила запрет на международные полеты до августа

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02.07.2020, 14:16, Новости дня

Росавиация до конца июля из-за пандемии коронавируса продлила ограничение на международные полеты и запрет на въезд в Россию для иностранцев. Об этом говорится в соответствующем сообщении ведомства, разосланном аэропортам.

«До 23.59 по местному времени 31.07.2020 действует временное ограничение на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства», – цитирует РБК телеграмму Росавиации.

Подлинность документа подтвердили источник в правительстве и представитель Домодедово.

Отмечается, что подобные телеграммы выходят каждый месяц после 27 марта. По данным издания, речь идет не только об ограничении на въезд в страну, но и на выезд за рубеж.

Ранее власти Эстонии приняли решение о продлении до 14 июля запрета на авиасообщение с Россией, Белоруссией и Украиной.

Евросоюз с 1 июля начал открывать границы другими странами, однако в списке из 14 государств нет России.



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