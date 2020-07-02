Вузам разрешили отложить начало учебного года

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02.07.2020, 14:16, Новости дня

Вузы в РФ могут самостоятельно перенести начало учебного года на срок до двух месяцев, сообщил замглавы министерства науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев.

На данный момент Минобрнауки опирается на базовый сценарий, по которому учебный год с 1 сентября начнется в привычном формате, цитирует чиновника ТАСС.

«Но вместе с тем это может быть совершенно в разных регионах по-разному, есть два варианта развития: первое – уже сегодня по законодательству университеты по решению ученого совета имеют право перенести начало учебного года на срок вплоть до двух месяцев. Это, конечно, не очень удобно, но может быть такой вариант – отсрочить начало учебного года до завершения вот этой опасной ситуации», – добавил Афанасьев.

Напомним, врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что все субъекты РФ готовы к проведению кампании по сдаче единого государственного экзамена.

В этом году ЕГЭ сдают 714 тыс. выпускников.

Ранее Минпросвещения РФ утвердило расписание ЕГЭ, первый экзамен состоится 3 июля.



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