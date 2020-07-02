Россвязь и подведомственные предприятия приняли участие в организации голосования по поправкам в Конституцию России

02.07.2020, 14:09, Разное

Россвязь и множество подведомственных предприятия приняли участие в подготовке и проведении процесса голосования граждан, касающегося поправок в Конституцию России. Такой информацией поделился Олег Духовницкий, глава федерального агентства.

В Россвязи приняли решение сформировать специальную рабочую группу. Задачей ее представителей было обеспечение в стране всей необходимой инфраструктуры на период голосования. В состав рабочей группы вошли Роман Шередин, заместитель главы структуры, Тариэль Гаппоев, руководитель управления госуслуг в сфере связи, и его заместитель Олег Васильев. После назначения и утверждения дат проведения голосования ведомство оповестило операторов, дало определенные указания в соответствии с регламентом Минкомсязи. Далее происходила подготовка техсредств и каналов связи, включая те, которые задействуются для ГАС «Выборы». На всех участках присутствовала система видеонаблюдения с онлайн-трансляцией.

Операторам также нужно было наладить контакт с «Ростелекомом», чтобы существовала возможность оперативно решать вопросы, касающиеся пропуска трафика, защиты от кибервзломов, обеспечения нормальной работы сетей связи. Россвязь, принимая участие в организации процесса голосования, выполнила целый цикл работ. В частности, ведомство контролировало устранение неисправностей, информация о которых сразу же передавалась в оперштаб. В работе были задействованы и подведомственные организации. За весь период голосования специалисты насчитали 1057 отказов в предоставлении услуг связи избиркомам, 463 случая из них связаны с проблемами электроснабжения. В то же время в оперативном порядке были устранены 1019 неисправностей. Ими занимались сотрудники аварийно-восстановительных бригад. На период голосования по поправкам привлекалось 7,5 тысячи таких работников. На восстановление обычного повреждения требовалось примерно два часа. В случае серьезных неполадок, на нормализацию уходило до восьми часов. Отмечается, что инциденты, которые бы препятствовали выполнению рабочих задач избирательной комиссии, не происходили.

Одной из подведомственных организаций выступала ФГУП «Главный центр специальной связи». Она отвечала за доставку до места назначения бюллетеней. За 14 дней структура развезла 72 миллионов копий. Бюллетени перевозились на специальных транспортных средствах из цельного металла, чтобы обеспечивалась максимальная сохранность документов. Последние забирались из мест печати.

За круглосуточное дежурство с 25 июня отвечала ФГУП «Космическая связь». Это требовалось для того, чтобы работа инфраструктуры проходила без сбоев. 11 июня АО «Марка» выпустило в почтовое обращение марку, которая посвящена голосованию. Что касается тиража, то размер составит четверть миллиона единиц. Непосредственное участие в организации голосования принимали учебные заведения, в том числе: СПбГУТ, МТУСИ, ПГУТИ, СИБГУТИ.

В условиях пандемии коронавируса все участки, где проводилось голосование, были обеспечены средствами индивидуальной защиты: перчатками, масками, защитными костюмами, антиспетиками. При входе гражданам посредством бесконтактного градусника измеряли температуру и выдавали одноразовые ручки, пишет издание «Актуальные новости».