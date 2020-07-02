 

Учёные выяснили, какая температура является опасной для COVID-19

02.07.2020, 14:09, Разное

Учёные из Национального института астрофизики изучили связь между климатическими условиями в разных частях планеты и вспышками COVID-19. Таким образом им удалось выяснить, какая температура является опасной для данного вируса.
Специалисты проанализировали данные из более ста стран в период с января по апрель. Они заметили, что в Италии, Испании, Великобритании и некоторых частях США ультрафиолету нужно было от получаса до 14 часов в день для того, чтобы уничтожить около 60% вируса. При этом на территории Австралии, Новой Зеландии, Южной Африки, Чили, Аргентины и Зимбабве ситуация складывалась по-другому. Там солнечные лучи убивали эти же 60% возбудителя в течении 4-35 минут.

Американские учёные рассмотрели взаимосвязь между уровнем заболеваемости и температурой с января до середины марта в 50 городах мира. Показатель распространения коронавируса в Европе при средней температуре 11,2 градуса составлял 2,67, а в Африке, на юг от Сахары, где в среднем температура воздуха составляла 34,8 градуса,- 0,03.

Научные работники пришли к выводу о том, что достаточно низкая температура на Кавказе, в Центральной Азии, Восточной и Центральной Европе, Великобритании, северо-восточной и среднезападной частях США обуславливает высокую вероятность быстрого распространения коронавирусной инфекции в зимнее и весеннее время года.



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