Мнение: Россияне проголосовали по-советски…
02.07.2020, 14:06, Разное
ЦИК завершил подсчет голосов. За изменения в конституции проголосовали 77,92% избирателей, против – 21,27%.
Дежавю какоей-то… Где-то я уже видел очень похожие цифры!
ЗА – 77, 92%
ПРОТИВ – 21,27%
Вспомнил! 17 марта 1991 года на референдуме о сохранении СССР были практически такие же цифры!
ЗА сохранение СССР – 77,85 %
ПРОТОВ – 22,15 %
Правда, явка в 1991 году была чуть побольше – 80,03 %. В 2020 – всего 65%…
Что-то мне стало тревожно от цифр,обнародованных сегодня ЦИК… К чему бы это?
Фотографии отсюда,отсюда и отсюда
Источник: Ирек Муртазин
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