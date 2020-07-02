Мнение: Россияне проголосовали по-советски…

02.07.2020, 14:06, Разное

ЦИК завершил подсчет голосов. За изменения в конституции проголосовали 77,92% избирателей, против – 21,27%.

Дежавю какоей-то… Где-то я уже видел очень похожие цифры!

ЗА – 77, 92%

ПРОТИВ – 21,27%

Вспомнил! 17 марта 1991 года на референдуме о сохранении СССР были практически такие же цифры!

ЗА сохранение СССР – 77,85 %

ПРОТОВ – 22,15 %

Правда, явка в 1991 году была чуть побольше – 80,03 %. В 2020 – всего 65%…

Что-то мне стало тревожно от цифр,обнародованных сегодня ЦИК… К чему бы это?

Фотографии отсюда,отсюда и отсюда