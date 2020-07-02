 

Назарбаев вылечился от COVID-19

02.07.2020, 14:00, Новости дня

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вылечился от COVID-19. Об этом сегодня сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай.

“У меня хорошие новости. Сегодняшний тест елбасы (лидер нации. – “ГОРДОН”) на коронавирусную инфекцию показал отрицательный результат. Согласно рекомендациям врачей, Нурсултан Назарбаев продолжит сохранять режим самоизоляции, работать дистанционно и уделять время прогулкам на свежем воздухе”, – написал Укибай в Twitter.

У меня хорошие новости. Сегодняшний тест Елбасы на КВИ показал отрицательный результат. Согласно рекомендациям врачей, Нурсултан Назарбаев продолжит сохранять режим самоизоляции, работать дистанционно и уделять время прогулкам на свежем воздухе. pic.twitter.com/xQyySEwH9n

— Aidos Ukibay (@Aidos_Ukibay) July 2, 2020

Назарбаев был президентом Казахстана почти 30 лет. Он возглавлял страну с 1990-го по 2019 год. Политик является рекордсменом по пребыванию у власти на постсоветском пространстве.

18 июня стало известно, что Назарбаев заразился коронавирусом. Ранее положительный тест на коронавирус сдали председатель Мажилиса – нижней палаты парламента Казахстана – Нурлан Нигматулин и министр здравоохранения страны Елжан Биртанов, сообщила казахстанская редакция Forbes. После этого на самоизоляцию ушла часть правительства Казахстана, в том числе премьер-министр Аскар Мамин.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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