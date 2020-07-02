 

10 областей не соответствуют условиям ослабления карантина – Минздрав Украины

02.07.2020, 14:00, Новости дня

Условиям ослабления карантина по состоянию на 2 июля не соответствуют 10 областей Украины. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

Неудовлетворительные показатели зафиксированных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения – на Волыни и в Закарпатье, в Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

Негативная динамика фиксируется на Волыни и в Закарпатье, в Донецкой, Ивано-Франковской, Харьковской и Хмельницкой областях, а также в Киеве.

Кроме этого, в Закарпатье превышены допустимые нормы загруженности больниц. А в Донецкой и Черниговской областях проведено недостаточно лабораторных тестов на COVID-19.

Скриншот: moz.gov.ua

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия трем критериям.

За последние сутки в Украине коронавирус подтвердили еще у 889 человек. Общее число подтвержденных случаев инфицирования в стране теперь составляет 45 887. От коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 1185 человек, 20 053 вылечились.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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