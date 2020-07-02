 

NYT назвала имя предполагаемого посредника между Россией и Талибаном

02.07.2020, 13:53, Новости дня

Человек по имени Рахматулла Азизи, предположительно, является посредником, который на протяжении нескольких лет передавал деньги, полученные от подразделения российской военной разведки связанным с Талибаном боевикам в качестве награды за атаки на американские войска в Афганистане.

Об этом сообщила газета New York Times.

Ссылаясь на неназванных американских и афганских чиновников, газета пишет, что в сообщениях американской разведки Азизи, мелкий наркоконтрабандист, упоминается как ключевой посредник между ГРУ и связанными с Талибаном боевиками, которые осуществляли атаки.

По данным New York Times, он был одним из тех, кто получал деньги в России, которые разведка охарактеризовала как многочисленные выплаты в размере «сотен тысяч долларов».

В статье говорится, что он доставлял деньги в Афганистан за выполнение миссий через многоуровневую и сложную неформальную систему переводов средств «Хавала». Переводы часто дробились на более мелкие суммы, которые направлялись через несколько стран региона в Афганистан.

Афганские официальные лица заявили, что за убийство одного солдата американского контингента или войск коалиции предлагалось до 100 тысяч долларов, указала газета New York Times.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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