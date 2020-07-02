На Украине выросло число недовольных работой Зеленского

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02.07.2020, 13:53, Новости дня

Больше половины жителей Украины недовольны работой президента страны Владимира Зеленского, об этом свидетельствуют результаты исследования социологической группы «Рейтинг».

Негативно оценили работу главы государства 52% жителей, недовольны работой правительства оказались 71%, 75% не удовлетворены работой Рады (9% оценили положительно), передает «Страна.ua» со ссылкой на исследование.

При этом 35% украинцев сообщили, что довольны работой Зеленского, 21% доволен работой спикера Рады Дмитрия Разумкова, недовольны 51%.

Также 56% опрошенных оценили деятельность главы правительства Дениса Шмыгаля отрицательно.

Опрос проводился с 24 по 28 июня, в нем участвовали 2000 респондентов старше 18 лет во всех регионах, кроме неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей.

Опрос центра Разумкова показывал, что две трети жителей Украины не одобряют курс властей страны.На Украине также сократилось число доверяющих главе государства Владимиру Зеленскому жителей страны – до 41%.



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