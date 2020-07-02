Первые испытания вакцины Pfizer и BioNTech на людях дали обнадеживающие результаты

02.07.2020, 13:42, Разное



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В начале мая американский фармгигант Pfizer и его немецкий партнер BioNTech сообщили о начале испытания на людях новой экспериментальной вакцины. При ее создании использовалась технология мРНК, которая потенциально сможет «тренировать» здоровую иммунную систему для выработки антител для борьбы с инфекцией. Накануне ученые поделились первыми результатами испытаний препарата на людях и заявили, что полученные результаты позволяют перейти к более масштабным клиническим исследованиям.

В ходе испытаний 24 здоровых добровольца от 18 до 55 лет получили получили две инъекции препарата по 10 мкг и 30 мкг с интервалом в 21 день, еще 12 получили одну дозу 100 мкг, 9 участников получили две дозы плацебо.

Самые высокие титры нейтрализующих антител были отмечены у первой группы спустя семь дней после первой дозы и через 28 дней после второй инъекции. По словам специалистов, уровень антител у добровольцев в этой группе был выше, чем у переболевших коронавирусом.

Побочные эффекты от вакцины довольно незначительны: повышенная температура, легкая или умеренная боль в месте инъекции, небольшая лихорадка и озноб, которые длились один-два дня. Ученые считают, что необходимы более широкие исследования вакцины в популяции, чтобы подтвердить ее безопасность и эффективность.



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Полученные данные будут использоваться Pfizer и BioNTech для определения дозировки и подбора участников глобального исследования, в котором предположительно примут участие не менее 30 тысяч добровольцев. Испытания начнутся в конце июля. Если они пройдут успешно и вакцина получит одобрение, к концу 2020 года планируется выпустить до 100 миллионов доз препарата на предприятиях Германии и США.

Напомним, в понедельник об успешных испытаниях вакцины от коронавируса на людях заявила китайская биотехнологическая компания China National Pharmaceutical Group (CNBG). В рамках I и II фазы рандомизированных испытаний, которые проводят ученые пекинского подразделения CNBG с 27 апреля, 1120 здоровых добровольцев получили две дозы инактивированной вакцины. По результатам тестирования выяснилось, что у всех участников выработались антитела с высоким титром.

16 июня специалисты подразделения CNBG в Ухане заявили об успешном завершении I и II фазы клинических испытаний еще одной вакцины от коронавируса, информирует Global Times. 23 июня в компании заявили о получении разрешения на проведение финальной стадии испытания препарата в Объединенных Арабских Эмиратах. О какой именно вакцине идет речь, в CNBG не уточнили.

Если испытания пройдут успешно, вакцины китайского производства могут получить разрешение для массового использования уже в конце октября 2020 года.

В настоящий момент в разных странах проходят клинические испытания на людях около десятка потенциальных вакцин от коронавируса. В гонке за вакциной участвуют крупнейшие фармгиганты AstraZeneca, Johnson & Johnson, Merck, Moderna, Sanofi и CanSino Biologics. В РФ разработкой вакцины занимается Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи и научный центр вирусологии и биотехнологии “Вектор”.