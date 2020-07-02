Лукашенко объявил о победе Белоруссии над коронавирусом
02.07.2020, 13:37, Разное
Президент Белоруссии во время вручения государственных наград
отметил результаты медицинских работников в борьбе с коронавирусом. “Мы не
снижаем градус борьбы, хотя уже сегодня можно сказать – мы победили, заявил
Лукашенко.
Он так же подчеркнул, что система здравоохранения страны
выстояла, а жители продемонстрировали во время эпидемии политическое
здравомыслие и народную мудрость.
В Белоруссии всего насчитывается 62424 случая заражения
коронавирусом, по последним данным. За 1 июля в стране было выявлено 306
случаев заражения, сообщает VSE42.ru.
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