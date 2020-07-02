 

Лукашенко объявил о победе Белоруссии над коронавирусом

02.07.2020, 13:37, Разное

Президент Белоруссии во время вручения государственных наград
отметил результаты медицинских работников в борьбе с коронавирусом. “Мы не
снижаем градус борьбы, хотя уже сегодня можно сказать – мы победили, заявил
Лукашенко.

Он так же подчеркнул, что система здравоохранения страны
выстояла, а жители продемонстрировали во время эпидемии политическое
здравомыслие и народную мудрость.

В Белоруссии всего насчитывается 62424 случая заражения
коронавирусом, по последним данным. За 1 июля в стране было выявлено 306
случаев заражения, сообщает VSE42.ru.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.06 / К чему приговорили Серебренникова

11.06 / Личное: Оля, которая себя растеряла

30.05 / “Отличное соотношение цены и качества”: У производителя PlayStation 5 прокомментировали “ценовую политику”

29.06 / Крылья второй волны

10.06 / В Хабаровском крае ликвидировали подпольную оружейную мастерскую

19.06 / В Сети появились первые детали сюжета «Чужого-5»

10.05 / Мнение: “Маршалы Победы”

19.06 / «На Москву!»

26.05 / Путин на Алтае пытается установить контакт с Шамбалой

07.06 / Онищенко высказался об отмене карантина в России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска