Лукашенко объявил о победе Белоруссии над коронавирусом

02.07.2020, 13:37, Разное

Президент Белоруссии во время вручения государственных наград

отметил результаты медицинских работников в борьбе с коронавирусом. “Мы не

снижаем градус борьбы, хотя уже сегодня можно сказать – мы победили, заявил

Лукашенко.

Он так же подчеркнул, что система здравоохранения страны

выстояла, а жители продемонстрировали во время эпидемии политическое

здравомыслие и народную мудрость.

В Белоруссии всего насчитывается 62424 случая заражения

коронавирусом, по последним данным. За 1 июля в стране было выявлено 306

случаев заражения, сообщает VSE42.ru.