Хакеры взломали один из аккаунтов МИД в Твиттере

02.07.2020, 13:37, Разное

Официальный аккаунт ситуационно-кризисного центра МИД РФ в Twitter был взломан хакерами. На

странице появилось объявление о продаже базы данных туристов ЕПГУ за июнь 2020

года.

Взлом произошёл более 12 часов назад. Записи о продаже данных

появились ещё ночью, но доступны до сих пор, уточняет News.ru

Хакеры неоднократно взламывали аккаунты представителей власти

в социальных сетях. В прошлом году был взломан профиль бывшего премьер-министра

РФ Дмитрия Медведева в Twitter, пишет URA.ru.