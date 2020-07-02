Хакеры взломали один из аккаунтов МИД в Твиттере

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02.07.2020, 13:37, Разное

Официальный аккаунт ситуационно-кризисного центра МИД РФ в Twitter был взломан хакерами. На
странице появилось объявление о продаже базы данных туристов ЕПГУ за июнь 2020
года.

Взлом произошёл более 12 часов назад. Записи о продаже данных
появились ещё ночью, но доступны до сих пор, уточняет News.ru

Хакеры неоднократно взламывали аккаунты представителей власти
в социальных сетях. В прошлом году был взломан профиль бывшего премьер-министра
РФ Дмитрия Медведева в Twitter, пишет URA.ru.



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