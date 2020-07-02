 

Оппозиция в Новосибирске признала легитимность голосования по Конституции

02.07.2020, 13:30, Новости дня

Основная ошибка бойкотировавших голосование по Конституции заключается в том, что они вместо изучения поправок все свели к «обнулению». Несмотря на это, явка в Новосибирске оказалась высокой, что подтверждает легитимность голосования, пишет местная пресса.

«В Новосибирске явка на голосовании по поправкам в Конституцию РФ оказалась, по предварительным данным, близкой к 35%. Это существенно выше, чем на выборах последних лет. Всего в Новосибирске проголосовало почти 400 000 человек», информирует издание «Новосибирские новости». 

«Легитимность голосования признаю, качество работы избирательный комиссий и сознательную активность новосибирских избирателей оцениваю высоко, но сам я свой бюллетень испортил», –признался Горсайту председатель новосибирского регионального отделения Российской экологической партии «Зеленые» Игорь Украинцев.

В том, что голосование прошло максимально честно, уверен и депутат Заксобрания Новосибирской области Анатолий Кубанов, сообщают Вести.Новосибирск.

В то же время лидер «Гражданского патруля» в Новосибирске Ростислав Антонов считает, что основная ошибка бойкотировавших голосование заключается в том, что они «не занимались изучением поправок, как таковых, а свели все к «обнулению».

«Соответственно и голосование по важнейшему документу страны они превратили во внеочередные выборы президента. Но играть в мобилизационную кампанию могут не только критики власти. Это, собственно, сегодняшний день и показывает. У действующей власти оказалось достаточно сторонников, чтобы получить нужный ей результат», – полагает Антонов.

В свою очередь мэр Новосибирска коммунист Анатолий Локоть в соцсетях отметил, что голосование по поправкам в Конституцию – важное событие в политической жизни страны. Этот документ определяет и конституционный строй, и форму управления, и основные гарантии граждан РФ – социальные, экономические, политические.

«Я, как житель страны, как мэр и коммунист, вместе с другими новосибирцами пришел на избирательный участок и высказал свою позицию по предложенным поправкам в Конституцию», – написал он. А вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова выложила фотографию с избирательным бюллетенем и подписью «За благоустроенный Новосибирск! За Город Трудовой доблести!». 

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала голосование по Конституции легитимным.

В четверг ЦИК РФ обработал 100% протоколов общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. За поправки проголосовали 77,92% граждан России, против – 21,27%. 

Эксперты указали на тотальную победу сторонников поправок и организаторов кампании, которые «попали в резонанс с Россией». Состоявшимся голосование признали и представители оппозиции.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / Бывшего замгубернатора Курганской области приговорили к 11 годам за взятки

19.05 / Путин заявил, что медикам не платили “коронавирусные” доплаты из-за постановления правительства с “непонятно прописанными правилами”

18.06 / Подозреваемый в хищении около 1 млрд рублей на рынке Forex объявлен в розыск

24.04 / В хостеле под Петербургом уже 123 зараженных коронавирусом мигрантов, умер гражданин Узбекистана

18.06 / Трагедии Екатерины Зинченко: муж изменил, дочь ненавидит, сын попал в психбольницу

14.06 / Ибрагимович покинет “Милан” из-за конфликта с руководством клуба

01.06 / Цена нефти Urals за месяц выросла на 70%

27.05 / Восточный фланг НАТО и учения «Защитник Европы-2020»

05.06 / Страны ЕС предложили продлить закрытие внешних границ до конца июня

04.05 / Песков назвал сроки приятия решения о возможном снятии ограничений из-за коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска