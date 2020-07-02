Оппозиция в Новосибирске признала легитимность голосования по Конституции

02.07.2020, 13:30, Новости дня

Основная ошибка бойкотировавших голосование по Конституции заключается в том, что они вместо изучения поправок все свели к «обнулению». Несмотря на это, явка в Новосибирске оказалась высокой, что подтверждает легитимность голосования, пишет местная пресса.

«В Новосибирске явка на голосовании по поправкам в Конституцию РФ оказалась, по предварительным данным, близкой к 35%. Это существенно выше, чем на выборах последних лет. Всего в Новосибирске проголосовало почти 400 000 человек», информирует издание «Новосибирские новости».

«Легитимность голосования признаю, качество работы избирательный комиссий и сознательную активность новосибирских избирателей оцениваю высоко, но сам я свой бюллетень испортил», –признался Горсайту председатель новосибирского регионального отделения Российской экологической партии «Зеленые» Игорь Украинцев.

В том, что голосование прошло максимально честно, уверен и депутат Заксобрания Новосибирской области Анатолий Кубанов, сообщают Вести.Новосибирск.

В то же время лидер «Гражданского патруля» в Новосибирске Ростислав Антонов считает, что основная ошибка бойкотировавших голосование заключается в том, что они «не занимались изучением поправок, как таковых, а свели все к «обнулению».

«Соответственно и голосование по важнейшему документу страны они превратили во внеочередные выборы президента. Но играть в мобилизационную кампанию могут не только критики власти. Это, собственно, сегодняшний день и показывает. У действующей власти оказалось достаточно сторонников, чтобы получить нужный ей результат», – полагает Антонов.

В свою очередь мэр Новосибирска коммунист Анатолий Локоть в соцсетях отметил, что голосование по поправкам в Конституцию – важное событие в политической жизни страны. Этот документ определяет и конституционный строй, и форму управления, и основные гарантии граждан РФ – социальные, экономические, политические.

«Я, как житель страны, как мэр и коммунист, вместе с другими новосибирцами пришел на избирательный участок и высказал свою позицию по предложенным поправкам в Конституцию», – написал он. А вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова выложила фотографию с избирательным бюллетенем и подписью «За благоустроенный Новосибирск! За Город Трудовой доблести!».

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала голосование по Конституции легитимным.

В четверг ЦИК РФ обработал 100% протоколов общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. За поправки проголосовали 77,92% граждан России, против – 21,27%.

Эксперты указали на тотальную победу сторонников поправок и организаторов кампании, которые «попали в резонанс с Россией». Состоявшимся голосование признали и представители оппозиции.