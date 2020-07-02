 

СК возбудил против экс-главы Клинского района дело о создании преступного сообщества

02.07.2020, 13:30, Новости дня

Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело в отношении экс-главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя. Его вместе с сообщниками подозревают в организации преступного сообщества и участии в нем, сообщила старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.

«Возбуждено еще одно уголовное дело в отношении бывшего главы Клинского муниципального района Александра Постриганя и семи его сообщников. В зависимости от роли каждого, они подозреваются в организации преступного сообщества и участии в нем», – сообщается на сайте ведомства. 

По данным следствия, Постригань, являясь главой Клинского муниципального района Московской области, с августа 2003 года по июнь 2018 года создал преступное сообщество из трех структурных подразделений, в состав которого чиновники его администрации. 

Отмечается, что участниками преступного сообщества совершили 16 тяжких преступлений – восемь эпизодов присвоения чужого имущества, один эпизод мошенничества в виде приобретения права на чужое имущество путем обмана. Ущерб составил 70 млн рублей.

В настоящее время выясняется, не причастны ли фигуранты к другим махинациям, также проверяется законность приобретения других объектов, ранее принадлежавших Клинскому муниципальному району. 

Напомним, экс-глава Калининского района Постригань обвиняется в мошенничестве и растрате на 43 млн рублей, в отношении него заведено уголовное дело.



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