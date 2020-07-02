Стихийные автопробеги прошли в РФ после голосования по Конституции

02.07.2020, 13:30, Новости дня

Стихийные автопробеги прошли в городах РФ сразу после завершения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию, несколько десятков молодых людей стали участниками автопробега в Москве, Владимире и Тюмени.

В Москве молодежь с российскими флагами собралась на парковке МГУ, звучали патриотические песни, собравшиеся подпевали. В Тюмени автопробег начался от ТЦ «Вояж», а завершился на парковке строительного института. Во Владимире автопробег организовали по главным улицам города, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

«Мы все сегодня собрались спонтанно, перебросились парой фраз в чате и выехали, взяли флаги, во время автопробега к нам присоединялись другие автомобили. Все сегодня понимают, что в нашей стране происходят важные события, мы переходим на новый этап развития нашего государства, новые стандарты нашей жизни. Мы этому рады!» – рассказали молодые люди.

Напомним, в четверг ЦИК РФ обработал 100% протоколов общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. За поправки проголосовали 77,92% граждан России, против – 21,27%.

Голосование продолжалось неделю, а отдать голос можно было не только на обычных участках, но и на придомовых территориях, на дому и даже рядом с дачей (воспользовавшись механизмом «Мобильный избиратель»).

Москвичи и жители Нижегородской области могли принять участие в электронном голосовании. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о голосовании.