Le Figaro – французов признали чемпионами агрессивного вождения в Европе

02.07.2020, 13:20, Новости дня

Французы оказались самыми агрессивными автомобилистами среди европейцев, пишет Le Figaro со ссылкой на результаты последнего исследования. Большинство французских водителей не стесняются оскорблять других участников дорожного движения, а многие готовы подрезать и преследовать других автомобилистов из мести. При этом, подавляющее большинство считает свою манеру езды ответственной, а в опасном вождении винит других.



Reuters

«Становятся ли французы шизофрениками за рулём?», — интересуется Le Figaro, обращая внимание на результаты ежегодного «барометра ответственного вождения», опубликованного в среду фондом Vinci Autoroutes на базе опроса, проведённого в конце февраля — начале марта этого года среди 12,4 тыс. человек в 11 европейских странах. Как отмечает издание, результаты опроса, впервые затрагивающего вопросы душевного состояния людей за рулём, по меньшей мере, неожиданны.

Так, каждый пятый французский водитель признаётся, что, садясь за руль, становится другим человеком — более нервным, импульсивным или агрессивным, чем в повседневной жизни. Это проявляется в неприязни к другим водителям, нарушающим его покой в изолированном от внешнего мира салоне собственного автомобиля. 70 % французских автомобилистов не стесняются оскорблять раздражающих их других водителей, что на 15% больше среднеевропейских значений.

Кроме того, около трёх четвертей французских водителей признаются, что им случается отводить взгляд от дороги более, чем на 2 секунды. Один из десяти жителей страны уверен, что на дороге «каждый за себя», 27% осуществляют обгон справа, а 18% готовы выйти из машины, чтобы объясниться.

Подобное поведение создаёт атмосферу стресса на дороге, отмечает газета. Так, 87% французов (и 84% европейцев) заявили, что уже сталкивались со страхом из-за агрессивного поведения другого водителя. При этом всего 6% сочли, что сами становятся «нервными» за рулём.

В общем и целом, автомобилисты — как во Франции, так и в других европейских странах, оказались высокого мнения о себе, замечает издание. «Подавляющее большинство французов проявляют большую снисходительность к собственному поведению и значительно меньшую к поведению других», – отмечает представитель фонда Vinci Бернадетт Моро. Так, 96 % французских водителей и 97% европейцев в целом приводят по крайней мере одно положительное прилагательное для описания себя за рулём, в то время как 89% приводят по крайней мере одно отрицательное прилагательное для описания поведения других.

Более трёх четвертей водителей считают себя «бдительными», более половины — «спокойными», и менее трети — «вежливыми». При этом чуть менее половины всех опрошенных не колеблясь назвали поведение других на дороге «безответственным». Опасной считают манеру вождения окружающих 40% французов и 28% европейцев. Ещё треть французских водителей и чуть меньше европейских видят рядом с собой на дороге «агрессивных» автомобилистов.

Ещё одна причина для беспокойства, выявленная в исследовании, — сонливость, приводящая к пятой части всех смертельных аварий и недостатку внимания водителей. Почти три четверти французских автомобилистов (78% европейцев) признают, что им случается отвлекаться от дороги более чем на две секунды, чтобы посмотреть на свой телефон или переключить радио. Почти столько же не соблюдают безопасные расстояния. Треть в отместку намеренно «приклеивается» к едущей впереди машине или резко тормозит после обгона. Подобное поведение вызвало в прошлом году 1932 несчастных случаев на французской автодороге, пишет газета.