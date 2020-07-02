Эксперт связал результаты голосования в НАО с внутренней повесткой региона

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02.07.2020, 13:16, Новости дня

Итоги голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе (НАО) связаны с обсуждением объединения округа с Архангельской областью, считает директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.

«Эксперты по региону и социологи поддерживают мнение, и я могу подтвердить, что результат голосования по НАО – это так называемое сигнальное голосование, связанное с внутренней повесткой региона. То есть ранее появилось обсуждение о возможном объединении НАО с соседними регионами, собственно, мы видим, к чему это привело. Часть людей послали сигнал, что не хотят объединения», – сказал эксперт, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что так происходит, когда большая федеральная повестка используется для привлечения внимания к региональной проблематике.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что голосовавшие в Ненецком автономном округе против поправок в Конституцию составляют абсолютное меньшинство, но это позиция, на которую они имеют право

В мае врио губернаторов Архангельской области Александр Цыбульский и Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный подписали меморандум о намерении создать новый единый субъект Федерации. Инициативу должны поддержать на референдуме жители обоих субъектов.

В четверг ЦИК РФ обработал 100% протоколов общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. За поправки проголосовали 77,92% граждан России, против – 21,27%. В Ненецком автономном округе 54,57% избирателей не поддержали поправки в Конституцию, а 44,42% проголосовали за.

Голосование продолжалось неделю, а отдать голос можно было не только на обычных участках, но и на придомовых территориях, на дому и даже рядом с дачей (воспользовавшись механизмом «Мобильный избиратель»). Москвичи и жители Нижегородской области могли принять участие в электронном голосовании.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о голосовании.  



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