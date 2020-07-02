Мнение: Письмо: “Неделя блаженства”

02.07.2020, 13:15, Разное

Очень откровенное письмо от Штурмана.

kmbxx

Здравствуйте, дорогая Эволюция!

Спасибо, за возможность написать в рубрику и спасибо за надежду лучшего будущего.

Мне 40 лет. Разведена. Есть дочь. Преподаватель. Хобби – Репетиторство. Работу и работать люблю. Увлекаюсь ландшафтным дизайном. Занимаюсь спортом. Подтянута. Лишнего веса нет. Говорят обаятельная. Люди ко мне тянуться. Не конфликтна. Не люблю выяснять отношения, стараюсь всё делать по-совести. Если нечего сказать, чаще молчу. Живу здесь и сейчас. Вообще, люблю жизнь. Могу зарядиться на весь день просто от красивого вида из окна.

(Автор описала себя как гармоничную, устойчивую, привлекательную личность. И доказательства привела – отзывы кого-то)

Мужчина: 50 лет, разведён, есть взрослый женатый сын, работает на временной работе, (спасатель на воде) и постоянно таксует (свой бизнес). Спортивный, обаятельный, жизнерадостный, всегда почти лучиться, с ним классно. Говорит я его любимая, муза, единственная, вредная (поганая) его родная, его половинка) (мне сразу вспоминается @Ф. Раневская), всегда обнимашки, целовашки, забота: поела, таблетку выпила, зонтик, шапку взяла, в туалет сходила, … приятный досуг. Следит за собой. Себе нравится). Женщин (кроме меня🙃) считает меркантильными, слабыми на передок…, а некоторых и тварями). За последний год купил квартиру, поменял машину. Цели свои знает. Двигается.

(Что по описаниям мужчины можно об авторе сказать?)

Жили вместе 2 года у меня. Бюджет раздельный. Не считали, что кто купит, но согласовывали, что бы не дублировать.

(Про раздельный бюджет. Раздельный бюджет – это хорошо, и даже если у вас бюджет общий, хорошо, если каждый четко понимает, что он никак не может потратить больше, чем вносит в общий бюджет. Но вот здесь у автора сразу видно плохое “мы” по поводу бюджета. Кто опишет?)

Суть конфликта в том, что во время эпидемии КВ у меня поднялась температура, через минуту он был в маске, сказал, что сваливает, у него пожилая мать. Я сказала, что всё понимаю. Через 2 минуты – он свалил. Вечером набрал – ответила, потом писал – заверила, что всё у меня хорошо, пусть он не волнуется и выздоравливает. Дала себе 2 дня на общение с ним, что бы я в этой , на мой взгляд, некрасивой ситуации не выглядела жалкой, да и он что бы не волновался и не накручивал, вообщем, лицо хотела себе и ему сохранить.

(Ситуация неприятная. Хорошо когда в такой ситуации заболевший жестко настаивает, чтобы партнер надел маску и дистанцировался, насколько возможно, а партнер ищет способ оказать помощь. Но здесь автору и в голову не пришло позаботиться о безопасности мужчины. Ну и он ответил симметрично)

Игнорила, была спокойна, с одной стороны, понимала, что он такой какой есть, реакции у всех разные, а с другой, что я бы так не поступила. Моя базовая потребность в безопасности не закрылась, хотя, с другой стороны я и сама должна обеспечить себе безопасность.

(Она уверена, что так не поступила бы. Она считает, что спасала бы его от болезни, если бы он заболел. Но вот у нее была возможность спасти его от болезни и его мать от возможной смерти, но она не хотела мужчину отпускать от себя. Видите, насколько гипотетически всегда люди рассуждают о “вот я бы на его месте”, а на своем месте поступают куда хуже)

Он появился через неделю, открыла, сказала, что работаю и закрыла двер. Как то вечером приехал, стал мне объяснять, что он не мог поступить иначе, что реакцию мою не понимает, что любовь – это забота, что он о нас заботился , он бы продукты и лекарства подвозил, он ушёл в самоизаляцию, я сама виновата, когда в стране эпидемия я пошла своей подруге- доктору посылку отправлять с респираторами, про них с дочкой не подумала. В этом он прав.Сказала, что всё понимаю, я виновата. Ответственность на мне. Извинилась. Попращалась.

Затем 2,5 месяца не поднимала трубку, не общалась, дверь не открывала, ломился. Караулил. Ок. Давай поговорим. Обо всём и не о чём: погода, дела, …поболтали. Наровился обнять, потом писал, что счастливый от того, что мы пообщались.Я не ответила.

(В общем наказала она его. А заодно и корону свою кровью напитала. Понимаете, друзья, чем отличается нормальная обида, когда вы обиделись и действительно не хотите видеть человека, который задел вас, от стремления накачать кровушки для своей короны?)

Неделю назад звонит, умирающим голосом – давай погуляем, мне плохо. Я как то уже знала, что он позвонит и мы прогуляеся. Прогулялись. Помирились. Что то он даже о будущем заговорил. Неделя блаженства, отдыха.

(Все по плану Штурмана. Она считает, что это у нее пика и она в красном поле, поэтому все было предсказуемо и шло как по накатанной, будто в историях про пику рыбаков. На самом деле за ним был небольшой косяк – он довольно резко бросил ее, когда она заболела, не постеснялся показать, что своя рубашка ему ближе к телу. Небольшим этот косяк делало то, что у него была пожилая мать, за которую он нес ответственность, и жил он временно на территории автора, не в статусе мужа, а дом его оставался там, где мать. Вот этот маленький косяк его дал ей крошечный кусок красного поля, но она решила собрать с этого кусочка такой урожай для короны, что вышла из всех берегов. Это мы много раз видели в историях про корону-кровопийцу. Формальный повод для обиды есть, но человек начинает качать и качать нефть из чужой скважины. Как богач из сказки об Али-Бабе не мог остановиться на одном кармане золота и греб, пока не пришли разбойники. Опишите это в случае автора. И почему у нее была неделя блаженства)

Захожу утром на кухню. Он в телефоне, засуетился. Говорю – покажи, он это там Серега в ФСБ, я ж тебе говорил, что я зарегестрировался и в инстаграмм…Говорю, покажи мне, что он пишет. Он – не хочу утро портить.

Как ты его можешь испортить?

Показывает строку навигации, а там фотки пришли. Он их мне не показал, но явно, это девушки с сайта знакомств.Я ему это озвучила, говорю в мой дом грязь притащил, уходи. Говорит, не уйду, это ерунда. Я ушла в комнату, пришел, зажал, просил прощения. Любимая прости. Я удалюсь. Я с тобой 24 часа, мы на связи….Если нет доверия, то ничего не получиться. Если люди любят они закроют глаза на все и будут бороться…

(Очень красочная сцена про строгого Штурмана, который наказал мальчишку, а мальчишка шкодит из-под парты. Но самое показательное, как мужчина ей предлагает за него бороться. То есть в его глазах их история выглядит совсем не так как в ее глазах. А как?)

Вообщем выгнала. Не закрылась моя потребность в доверии и верности. Я в тупике. Сомневаюсь.

(У нее есть потребность в безопасности и мужчина должен ей ее закрыть. Не закрыл и получил в лоб скалкой. Еще у нее есть потребность в доверии и верности и опять мужчина должен ей ее потребность закрыть. Но снова не справился. Автор в тупике. Если не помогает скалка, как же еще заставить человека подчиняться?)

Знаю, что рано или поздно встретимся, и будет разговор. Я ж не могу бегать от него, как полоумная. Что то говорить нужно. А у меня одни мысли: ” Кто? где я? кто эти люди и где мои деньги?”

(Не может автор бегать как полоумная. Но хотелось бы бегать, и чтобы он бегал за ней. Его беготней она хочет закрыть свою потребность в безопасности, верности и доверии. То есть опять накормить свою корону кровью. Но смутно догадывается уже, что СЗ ее снизится от этого еще больше)

Дорогая, Эволюция, как разрулить это всё? Чувствую, должна проработать эту ситуацию, чтобы не застрять в ней. По ходу я невротик, раз надеюсь, что всё может закончиться по-другому.

(О, “проработать” – это что-то про психологов, кажется. Идите к психологу в кабинет и проработайте хорошенько, сидя задом на стуле и изливая решето)

Да и примером для ребенка быть хочу. Надеюсь ещё построить отношения, не эти, так другие.

(Отношения автору нужны, чтобы закрыть потребность в безопасности и удовлетворить потребность в верности и доверии. А вот еще одна ее потребность – быть примером для ребенка, тоже потребность во власти. Все инфантильные потребности – это потребность во власти над чужими ресурсами. И инфантилы даже не сомневаются, что именно для этого отношения и существуют, чтобы брать у других то, чего не хватает тебе)