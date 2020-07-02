В Китае начались продажи электрического седана Xpeng P7

02.07.2020, 13:10, Новости дня

В Китае начались продажи нового электрического седана под названием Xpeng P7.

В свою очередь, автомобиль будет продаваться по цене от 230 тысяч юаней. Модель выпускается на местном предприятии в Чжаоцине, где смогут обеспечить ежегодно 100 тысяч экземпляров машин. Производитель применил новую платформу Xpeng Motors, которая позволила достичь достаточного уровня комфорта в салоне. В дальнейшем аналогичная архитектура будет задействована и в отношении других моделей китайского бренда.

В компании пока не намерены раскрывать все технические параметры, однако заявляют, что электрокары окажутся достаточно современными и смогут оказаться востребованными на мировом рынке. Точные параметры объявят позже.