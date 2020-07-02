 

В Китае начались продажи электрического седана Xpeng P7

02.07.2020, 13:10, Новости дня

В Китае начались продажи нового электрического седана под названием Xpeng P7.

В свою очередь, автомобиль будет продаваться по цене от 230 тысяч юаней. Модель выпускается на местном предприятии в Чжаоцине, где смогут обеспечить ежегодно 100 тысяч экземпляров машин. Производитель применил новую платформу Xpeng Motors, которая позволила достичь достаточного уровня комфорта в салоне. В дальнейшем аналогичная архитектура будет задействована и в отношении других моделей китайского бренда.

В компании пока не намерены раскрывать все технические параметры, однако заявляют, что электрокары окажутся достаточно современными и смогут оказаться востребованными на мировом рынке. Точные параметры объявят позже.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.05 / Трамп впервые за месяц покинул Белый дом

11.04 / За границей от коронавируса умер шестой украинец – МИД Украины

04.06 / YouTube заблокировал ролик в поддержку поправок к Конституции, в котором россиян пугали семьей геев

15.05 / Стало известно о новой схеме мошенничества с помощью iPhone

23.04 / “Над детьми не проводили опытов. Их плач – не выражение боли, а просто реакция на мир”. Режиссер фильма “Дау” не ожидал обвинений в жестокости

16.05 / Саакашвили: Назначив меня, Зеленский продемонстрировал ключевую черту успешных реформаторов

26.06 / Губернаторы Иркутский области, ЕАО и Ставрополья приняли участие в голосовании по Конституции

24.06 / Китай оценил празднование Победы в России

29.05 / Сирийские войска отразили нападение террористов на месторождение нефти в Ракке

27.05 / ФБР расследует обстоятельства гибели афроамериканца, умершего при задержании полицией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска