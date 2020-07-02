В Гатчине появится первый в стране музей военной авиации

02.07.2020, 12:55, Новости дня

Первый в стране музей военной авиации появится в Гатчине. Как передает ГТРК "Санкт-Петербург" в эфире телеканала "Россия 1", расположится он в заброшенном поле в микрорайоне Аэродром.

Это особенное место — именно здесь сто лет назад во времена Российской империи находилась первая воздухоплавательная школа. В будущем территорию пустыря размером более двадцати гектаров полностью обустроят. Проложат велодорожки, сделают зоны отдыха и главное — музей.

Особая ценность объекта — не менее сорока экспонатов настоящих самолетов, а также их уменьшенных копий. Часть из них разместят прямо на самом поле. Выставочные залы расположат в заново отстроенных ангарах почти столетней давности.

Проект стал победителем на Всероссийском конкурсе по благоустройству малых городов, так что получил федеральное финансирование. В его создании на протяжении нескольких месяцев участвовали и местные жители. По мнению историков, музей станет одним из крупнейших в России.

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ГТРК "Санкт-Петербург"