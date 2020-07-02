В Кремле призвали тщательно расследовать инцидент с журналистом Френкелем в Петербурге

02.07.2020, 12:53, Новости дня

Инцидент с полицейским, сломавшим руку корреспонденту «Медиазоны» Давиду Френкелю на избирательном участке в Санкт-Петербурге, должен быть расследован самым тщательным образом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков заявил, что «этот инцидент должен быть проверен, должен быть расследован обязательно, речь идет о причинении телесных повреждений гражданину РФ и журналисту, поэтому это все должно быть самым тщательным образом проверено и расследовано», передает ТАСС.

Он выразил уверенность, что этот отдельный инцидент на избирательным участке вряд ли может повлиять на мнение людей о голосовании.

Песков отметил, что «к сожалению, во всем мире случается такое», передает РИА «Новости».

«Мы видим такие случаи во всем мире, абсолютно во всех странах. Естественно, мы относимся к этому критически. Мы считаем, что журналисты должны абсолютно без препятствий, при условии соблюдения действующего закона, осуществлять свою деятельность», – сказал он, отвечая на вопрос о том, обращают ли внимание в Кремле на случаи противодействия работе журналистов.

Представитель Кремля добавил, что ему неизвестно о каких-то дополнительных указаниях президента России, направленных в адрес Следственного комитета или органов МВД на этот счет.

Ранее журналист «Медиазоны» Давид Френкель заявил, что полицейский повредил ему руку на избирательном участке. Журналист утверждал, что ему заломили руку и ударили по ней кулаком.

СУ СК по Петербурге начал проверку обстоятельств получения травмы Френкелем. В ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщили, что нападения на журналиста на избирательном участке не было, сотрудники полиции приняли меры по удалению гражданина, препятствовавшего работе комиссии.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил сожаление, что Френкель получил травму на избирательном участке.

Первый замглавы МВД Александр Горовой сообщил, что материалы проверки по инциденту с журналистам будут переданы в СК.