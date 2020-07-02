Путин поручил разобраться в ситуации с арестом экс-главы «Трансфин-М»

02.07.2020, 12:53, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин поручил разобраться в ситуации с арестом экс-главы лизинговой компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков сообщил, что Кремль не комментирует переписку, но в данный момент он может сказать, что, «действительно, (Борис) Титов, как омбудсмен, проводит достаточно большую и последовательную работу, направленную на возвращение в Россию тех лиц, которые были вынуждены уехать и находятся за границей», передает РИА «Новости».

Он добавил, что «в рамках этой работы Титова были достигнуты договоренности о возвращении Зотова в Россию».

«Действительно, он сейчас арестован, и, действительно, есть поручение президента разобраться с этой ситуацией», – заключил Песков.

Ранее издание РБК сообщило, что президент Путин поручил генпрокурору Игорю Краснову разобраться в ситуации с арестом Дмитрия Зотова. Отмечается, что Зотов входит в так называемый лондонский список Титова.

«В то же время данная программа в последнее время дискредитируется вследствие проявляемой в отдельных случаях необоснованной позиции следственных органов по применению в отношении фигурантов уголовных дел чрезмерных мер принуждения, в том числе вопреки мнению органов прокуратуры», – говорится в письме омбудсмена.

Он подчеркнул, что Зотов уведомлял следствие о готовности сотрудничать перед возвращением, а перед этим суд отказывал в заочном аресте топ-менеджера из-за «многочисленных нарушений со стороны следственного органа».

По мнению Титова, аресты вернувшихся бизнесменов приводят «к снижению уровня доверия предпринимателей, находящихся за рубежом, к возможности полноценно участвовать в уголовном судопроизводстве в РФ без угрозы необоснованного давления, в том числе путем заключения под стражу».

Он попросил президента дать поручение Генпрокуратуре и следственным органам взять под особый контроль обоснованность арестов бизнесменов, возвращающихся в Россию для участия в следственных действиях.

«Трансфин-М» – это одна из ведущих компаний на рынке лизинга России. В начале ноября 2019 года НПФ «Благосостояние» продало 100% «Трансфин-М» компании «ТФМ-Гарант», структуре экс-советника главы РЖД Алексея Тайчера, сумма сделки составила 32,6 млрд рублей.

Напомним, Хорошевский суд Москвы 11 июня на месяц арестовал Зотова, задержанного в рамках нескольких уголовных дел, связанных с хищением из компании вагонов на сумму около 3 млрд рублей и фальсификацией документов.

Журналисты рассказали Пескову, что, по словам бизнес-омбудсмена Бориса Титова, Путин направил генпрокурору письмо с просьбой разобраться в деле.

Совет директоров «Трансфин-М» в ноябре 2018 года принял решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора и председателя правления Зотова.