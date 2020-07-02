Путин поручил разобраться в ситуации с арестом экс-главы «Трансфин-М»
02.07.2020, 12:53, Новости дня
Президент РФ Владимир Путин поручил разобраться в ситуации с арестом экс-главы лизинговой компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков сообщил, что Кремль не комментирует переписку, но в данный момент он может сказать, что, «действительно, (Борис) Титов, как омбудсмен, проводит достаточно большую и последовательную работу, направленную на возвращение в Россию тех лиц, которые были вынуждены уехать и находятся за границей», передает РИА «Новости».
Он добавил, что «в рамках этой работы Титова были достигнуты договоренности о возвращении Зотова в Россию».
«Действительно, он сейчас арестован, и, действительно, есть поручение президента разобраться с этой ситуацией», – заключил Песков.
Ранее издание РБК сообщило, что президент Путин поручил генпрокурору Игорю Краснову разобраться в ситуации с арестом Дмитрия Зотова. Отмечается, что Зотов входит в так называемый лондонский список Титова.
«В то же время данная программа в последнее время дискредитируется вследствие проявляемой в отдельных случаях необоснованной позиции следственных органов по применению в отношении фигурантов уголовных дел чрезмерных мер принуждения, в том числе вопреки мнению органов прокуратуры», – говорится в письме омбудсмена.
Он подчеркнул, что Зотов уведомлял следствие о готовности сотрудничать перед возвращением, а перед этим суд отказывал в заочном аресте топ-менеджера из-за «многочисленных нарушений со стороны следственного органа».
По мнению Титова, аресты вернувшихся бизнесменов приводят «к снижению уровня доверия предпринимателей, находящихся за рубежом, к возможности полноценно участвовать в уголовном судопроизводстве в РФ без угрозы необоснованного давления, в том числе путем заключения под стражу».
Он попросил президента дать поручение Генпрокуратуре и следственным органам взять под особый контроль обоснованность арестов бизнесменов, возвращающихся в Россию для участия в следственных действиях.
«Трансфин-М» – это одна из ведущих компаний на рынке лизинга России. В начале ноября 2019 года НПФ «Благосостояние» продало 100% «Трансфин-М» компании «ТФМ-Гарант», структуре экс-советника главы РЖД Алексея Тайчера, сумма сделки составила 32,6 млрд рублей.
Напомним, Хорошевский суд Москвы 11 июня на месяц арестовал Зотова, задержанного в рамках нескольких уголовных дел, связанных с хищением из компании вагонов на сумму около 3 млрд рублей и фальсификацией документов.
Журналисты рассказали Пескову, что, по словам бизнес-омбудсмена Бориса Титова, Путин направил генпрокурору письмо с просьбой разобраться в деле.
Совет директоров «Трансфин-М» в ноябре 2018 года принял решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора и председателя правления Зотова.
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