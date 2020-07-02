 

Франция временно отказалась от участия в операции НАТО в Средиземном море

02.07.2020, 12:45, Новости дня

Франция объявила о приостановке участия в военно-морской операции НАТО в Средиземном море после противостояния с турецким военным кораблем у берегов Ливии.

Министерство обороны Франции сообщило, что во вторник правительство направило письмо в НАТО, в котором заявило о «временном» прекращении участия в операции «Морской страж» (Sea Guardian).

Париж объявил об этом после того, как следователи НАТО представили отчет об инциденте 10 июня.

Представитель министерства сообщил, что Франция хочет, чтобы члены НАТО «торжественно подтвердили свою приверженность» эмбарго на поставки оружия в Ливию, которое обеспечивается в том числе с помощью военно-морской операции ЕС.

Франция заявила, что ее фрегат «Курбе» трижды «засвечивался» турецким радаром орудийной наводки, когда он пытался приблизиться к гражданскому судну под танзанийским флагом, подозреваемому в причастности к торговле оружием. Судно сопровождалось тремя турецкими военными кораблями.

«Курбе» отступил после конфронтации.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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