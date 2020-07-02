Движение «Жизни чернокожих имеют значение» проведет виртуальный форум

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02.07.2020, 12:45, Новости дня

Движение «Жизни чернокожих имеют значение» проведет виртуальную конференцию в августе, чтобы выработать новую политическую повестку, основанную на успехе протестов после смерти Джорджа Флойда.

«Чернокожий национальный конвент – 2020» пройдет 28 августа в виде онлайновой трансляции. В его программу включены дискуссии, сценические представления и другие мероприятия, направленные на формирование ряда требований перед всеобщими выборами в ноябре, говорится в объявлении.

Организатором конференции выступил «Проект за электоральную справедливость» Движения за жизни чернокожих, в которое входит более 150 организаций.

По итогам конференции участники ратифицируют пересмотренную платформу, которая будет служить списком требований, которые должна выполнить новая президентская администрация в течение первых 100 дней, сообщила глава «Проекта за электоральную справедливость» Джессика Берд.

«Теперь, когда восстание в 50 штатах создало условия для перемен, у нас есть возможность сказать: вы должны принимать меры прямо в эту минуту, – сказала Берд. – Мы намерены установить критерии прогресса в нашем понимании и обнародовать их на местном и федеральном уровнях».



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