 

Что произошло за ночь 2 июля

02.07.2020, 12:42, Разное

Коротко.

  • Центризбирком обработал 99,9% бюллетеней на голосовании по поправкам к Конституции: по официальным результатам, изменения поддержали 77,93% избирателей, против выступили 21,26%. Окончательные результаты объявят в 12:00 мск.

  • Чечня обошла Туву по числу голосов «за» (97,92% против 96,79%), больше всего противников поправок же в Ненецком автономном округе (54,57%). Последних также оказалось больше в двух районах Иркутской области и Камчатки, а также среди голосовавших за рубежом в нескольких дипмиссиях РФ. В Алтайском крае и Челябинской области больше всего «против» было в ЗАТО (в закрытых атомном и военном городках).

  • Американские спецслужбы считают наркоторговца «ключевым посредником» при предполагаемых контактах российских военных с талибами. Как сообщили источники New York Times, именно контрабандист Рахмат Азизи мог передавать деньги, которые, как ранее утверждали СМИ, якобы шли на убийство солдат США в Афганистане. Часть его родственников задержали, сам он, предположительно, скрылся в России. Американские парламентарии-демократы предложили в ответ ввести санкции; в РФ обвинения отрицают.

  • Фотокорреспондент «Новой газеты» Светлана Виданова обратилась в полицию из-за нападения главы ТИК по Таганскому району Москвы. После ударов Риммы Бахтиаровой у Видановой обнаружили ушиб мягких тканей, а у находившегося с ней оператора повредилась камера. Ранее на ее действия в МВД жаловался и другой корреспондент «Новой», которому Бахтиярова отказывалась выдать необходимые документы как члену с правом совещательного голоса и несколько раз ударила по руке.

  • Татьяна Москалькова обратилась к Бастрыкину из-за травмы фотографа «Медиазоны». Омбудсмен попросила правоохранительные органы проверить действия полицейского и наблюдателя, которые 30 июня сломали руку журналисту Давиду Френкелю на избирательном участке в Петербурге. Глава УИК и члены Петербургского избиркома говорили, что тот якобы сам «создавал конфликт» и повредил себе руку.

    • Источник: Новая газета



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