Что произошло за ночь 2 июля

Коротко.

Татьяна Москалькова обратилась к Бастрыкину из-за травмы фотографа «Медиазоны». Омбудсмен попросила правоохранительные органы проверить действия полицейского и наблюдателя, которые 30 июня сломали руку журналисту Давиду Френкелю на избирательном участке в Петербурге. Глава УИК и члены Петербургского избиркома говорили, что тот якобы сам «создавал конфликт» и повредил себе руку.