 

89-летний миллиардер и экс-глава “Формулы-1” Берни Экклстоун стал отцом в четвертый раз

02.07.2020, 12:41, Разное

89-летний британский миллиардер и экс-глава “Формулы-1” Бернард, или Берни, Чарльз Экклстоун стал отцом в четвертый раз. Первого по счету сына ему подарила 44-летняя супруга Фабиана Флоси, малыша назвали Эйс.

Берни Экклстоун и Фабиана ФлосиО радостной новости на своей странице в Twitter сообщил спортивный журналист Роджер Бенуа. Известно, что роды проходили в Швейцарии, а во время беременности Флоси находилась в Бразилии, решив покинуть страну из-за сложной ситуации с коронавирусом.

У нас есть сын по имени Эйс, я очень горжусь,

– прокомментировал рождение сына сам Экклстоун, которому в октябре исполнится 90 лет. Счастливая мама, в свою очередь, отметила, что роды прошли без осложнений и она надеется, что ее сын “никогда не будет связан с “Формулой-1”.

Берни Экклстоун и Фабиана ФлосиУ Экклстоуна уже есть три дочери: 65-летняя Дебора от его первой жены Иви Бэмфорд, 35-летняя Тамара и 31-летняя Петра от второй жены Славики Рэдик. Со Славикой Берни развелся в 2009-м и в том же году встретил свою новую любовь – директора по маркетингу Фабиану Флоси из Бразилии. Точнее, они были знакомы несколько лет до этого по работе, но именно в 2009-м общие друзья будущей пары позвали Фабиану в круиз вместе с Берни. Их свадьба состоялась через три года, в 2012-м.  



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