Кирилл Серебренников дал первое большое интервью после вынесения приговора: “Я не вор и не мошенник”

02.07.2020, 12:41, Разное

В прошлую пятницу, 26 июня, известного кино- и театрального режиссера приговорили к трем годам лишения свободы по делу “Седьмой студии” и хищениях во время реализации проекта “Платформа”. На протяжении всего судебного процесса, который длился практически три года, Кирилл Серебренников практически не комментировал эту ситуации и не давал интервью. Однако теперь решил заговорить – и дал свое первое интервью американскому киноизданию The Hollywood Reporter. В начале разговора с журналистом режиссер предложил поговорить о кино и фильмах, а не о судебном процессе. Но в итоге все равно обсудил события последних дней:

Мне нечего сказать об этом, кроме того, что это ужасно. Конечно же, я не могу согласиться с тем, что обо мне говорят. Меня называли вором, мошенником и другими ужасными словами. Но я не вор и не мошенник. Конечно, я отрицаю эти обвинения. И надеюсь, что однажды, когда обстоятельства изменятся, будет принято справедливое решение. Но это вопрос времени.

На вопрос о том, был ли он готов к тюремному заключению, Серебренников ответил, что был готов абсолютно ко всему:

Для меня все было одно. Конечно же, тюрьма это ужасно, но на тот момент я был готов ко всему и понимал, что им хочется крови. Они хотели сделать меня виновным абсолютно во всем. Но у них не было никаких улик в деле, само дело просто смехотворно. Деньги – последняя вещь, о которой я когда-либо заботился. Я прошел через три года лжи и самых разных “приключений”, три года неожиданного опыта и, кстати, три года новых друзей. Я очень рад, что столько людей, которые работали со мной, с первого и до последнего дня процесса говорили: “Кирилл, мы с тобой, мы видели твои проекты и в любом случае поддержим тебя”.

Кирилл Серебренников

Режиссер также знал, что его в числе прочих поддерживали и такие кинодеятели, как Ларс фон Триер и Кейт Бланшетт:

Я понимаю, что это очень важно. И я всем сердцем им благодарен. Но не уверен, что они понимают до конца все детали дела. И я рад, что меня также поддерживают и те люди, которые досконально изучили весь процесс.

На вопрос, имеет ли он в виду государство или кого-то конкретного, когда говорит “они хотели моей крови”, Кирилл Серебренников пояснил свою позицию:

Нет, я даже не хочу объяснять это в подобных терминах. Когда я говорю “они”, то имею в виду “не я”. Не те, кто все это время боролся за правду и нашу невиновность. Мы создали 340 театральных событий за эти три года, а они нам говорили, что это не театр вовсе, а “преступная организация”. Они отказывались принимать во внимание все те доказательства, которые мы им предоставляли. Все было снято на камеру, все было в доступе. Но они просто не хотели этого видеть.

Режиссер также отметил, что ему уже начали писать кино- и театральные деятели со всего мира, предлагая свою финансовую помощь по выплате штрафа. Он сказал, что по-философски относится к той определенного рода популярности, которую приобрел в связи с этим процессом:

Не думаю, что я так уж известен: люди в России не настолько увлечены театром. Тем, кто действительно интересуется этим видом искусства, мое имя, безусловно, знакомо. Но для тех, кто смотрит телевизор, я – странный спорный персонаж, который ворует деньги и делает ужасные современные провокационные постановки. Наверняка они думают “все эти голубые должны быть приговорены – если не к смерти, то к чему-то серьезному”… Но когда я сейчас иду по улице и люди узнают меня, многие подходят и жмут мне руку.

Кирилл Серебренников также рассказал, что почти сразу после процесса уехал за город:

Я сейчас на природе, сижу в своем доме. Не хочется быть в городе, потому что там очень жарко, а возле леса и на озере легче дышать. Хочу немного перезагрузиться здесь: поработать, почитать и посмотреть фильмы. Сместить фокус внимания на что-то другое.

Журналист задал вопрос, разделяет ли кто-то досуг Серебренникова вместе с ним и находится ли он в отношениях. На что тот ответил:

Слушайте, я одинок. Я состою в постоянных отношениях со своей работой. И в последние годы этот роман был очень продуктивным. Я написал три киносценария и две пьесы.

Кирилл Серебренников и Владислав Опельянц на съемочной площадке

Ссылаясь на ироничную ремарку Серебренникова про “все голубые должны быть приговорены”, репортер спросил и про отношение режиссера к сексуальным меньшинствам.

Я за права гомосексуалистов, потому что эти люди находятся под давлением. У нас ужасные законы по поводу пропаганды гомосексуальности. Но я не думаю, что русские люди по-настоящему гомофобны. Им просто все равно. Иногда журналисты спрашивают меня, почему вы так часто ставите спектакли на эту тему. И я им отвечаю: “Если меньшинства находятся в опасности, то искусство и театр в особенности должны быть на их стороне”. Если где-то есть травма, если где-то болит, то там должны быть и мы – исследовать это при помощи искусства. Разве не так?

Напоследок режиссер еще раз высказал свою позицию о произошедшем с ним за последние три года:

Помню, как министр культуры посетил премьеру моего балета “Нуреев” в Большом театре, а я в это время сидел дома под домашним арестом. Я дома – а они на моей премьере аплодируют моей работе. Они говорили: “Мы ничего не имеем против него как художника, но мы против его финансовых махинаций”. Но я никогда не принимал участия ни в каких махинациях и никогда в своей жизни не интересовался финансовой составляющей своей работы. Я ничего не понимаю в деньгах и на протяжении всей своей карьеры старался держаться от них подальше. А сейчас оказался в эпицентре дела о хищениях. Какой-то чертов кошмар! Полный абсурд!

Напомним, 26 июня суд огласил режиссеру и другим сотрудникам проекта “Платформа” обвинительный приговор. Чтение всех документов заняло почти 6 часов, в течение которых режиссера Кирилла Серебренникова обвинили в создании преступной группировки и обналичивании выделенных государством средств. Фигурантов дела Кирилла Серебренникова, Алексея Малобродского и Юрия Итина приговорили к условным срокам лишения свободы и дополнительному наказанию в виде штрафа. Режиссера приговорили к трем годам лишения свободы условно и штрафу в 800 тысяч рублей. Алексея Малобродского приговорили к трем годам условно (и штрафу в 300 тысяч рублей), а Юрия Итина – к двум годам условно (и штрафу в 200 тысяч рублей).

Кирилл Серебренников на съемках фильма “Петровы в гриппе”

Само дело “основанной режиссером “Седьмой студии” началось еще в мае 2017 года, когда в театр “Гоголь-центр”, худруком которого является Кирилл Серебренников, пришли с обыском, а его самого задержали как свидетеля по делу о хищении государственных средств. В августе Серебренникова уже арестовали по этому обвинению. По словам следствия, эти деньги были выделены в 2011-14 годах автономной некоммерческой организации “Седьмая студия” (она была создана Серебренниковым на основе его курса в Школе-студии МХАТ) на реализацию проекта “Платформа”. Потерпевшей стороной в деле Серебренникова выступает Минкульт. В начале апреля 2018-го была изменена мера пресечения – с домашнего ареста на подписку о невыезде. На протяжении всего времени с момента ареста – и даже во время него – Кирилл Серебренников продолжал работать, смонтировал свой фильм о Викторе Цое “Лето” (который в его отсутствие был показан на Каннском кинофестивале) и закончил съемочный период другой картины – экранизации книги Алексея Сальникова “Петровы в гриппе и вокруг него”. Не так давно стало известно, что режиссер готовит новый проект – сериал про Андрея Тарковского. Почитать, что говорили друзья и коллеги по поводу новых заявлений гособвинения, озвученных 22 июня, можно здесь.