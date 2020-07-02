Скандалы: Выделенный государством «Крокус-экспо» 1 миллиард не дошел до Эмина

02.07.2020, 12:40, Разное

Сын Араза Агаларова рассказал, что ему пришлось продать личные автомобили, чтобы помочь бизнесу в кризис

Вице-президент Crocus Group и сын миллиардера Араза Агаларова Эмин Агаларов рассказал, что ему пришлось продать личные автомобили, чтобы помочь бизнесу в кризис. В апреле Араз Агаларов, возглавляющий группу Crocus Group, сравнил положение своего бизнеса во время пандемии с тонущим кораблем. По прошествии нескольких месяцев Агаларов-младший сказал РБК, что бизнес по-прежнему находится в сложном положении.

«Корабль находится в пограничном состоянии. Еще несколько пробоин — и он утонет. Но если мы успеем что-то залатать, то, может быть, и выплывем», — сказал Эмин Агаларов. По его словам, сейчас работает только половина активов Crocus Group, а концертные залы, некоторые магазины и рестораны закрыты. К тому же в выставочном центре продолжает работать госпиталь для больных COVID-19, на который государство выделило группе Агаларова около 1 млрд рублей. «Мы получили часть этих денег, построили госпиталь, а баланс этой суммы будем получать после проведенного аудита, после того, как все будет подсчитано. <…> Я думаю, что ситуация не убыточная, пока эта история в ноль, но доходной, я думаю, она быть для нас не сможет», — пояснил Агаларов-младший.

Он рассказал, что последствия от коронавирусного кризиса компания будет ощущать на себе еще долго. «Мы потеряли 90% наших сборов, а расходная составляющая не сильно уменьшилась. Убытки мы терпим из месяца в месяца и изо дня в день, и я не могу сказать, что после открытия они уменьшатся, потому что арендаторы, которые открываются на территории наших торговых центров, тоже не могут платить аренду», — сказал он.

Эмин Агаларов также рассказал, что в кризис продал три машины из собственного гаража, чтобы платить зарплаты сотрудникам (в Crocus Group их около 15 тысяч), пришлось брать кредиты. «От того, что я продам последние свои машины, я не рассчитаюсь даже с 10% этих сотрудников», — сказал он.

В своих интервью Агаларов рассказывал, что в его коллекции машин есть такие экземпляры, как Rolls Royce Coupe и Cadillac Fleetwood 1969 года. Эмин Агаларов в июне 2020 года был включен Forbes в число самых успешных звезд России младше 40 лет. Он занял 29-е место с оценкой дохода за 2019 год в $3,1 млн.

Лада Шамардина