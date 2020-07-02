 

В Сети появился редкий снимок Александра Панайотова с женой Екатериной Кореневой

02.07.2020, 12:30, Разное

Вчера, 1 июля, Александр Панайотов праздновал свой день рождения. Его жена, Екатерина Коренева, опубликовала в микроблоге Instagram редкий снимок с супругом.
Возлюбленная является по совместительству и директором артиста. В праздничный день пара выбрала наряды в светлых тонах. Александр Панайотов позировал в голубом костюме, а его супруга – в розовом платье и смокинге с длинными рукавами. Фолловеры засыпали пару комплиментами и заявили, что они «созданы друг для друга». В комментариях их назвали «Муза и Талант».

Екатерина Коренева тайно вышла замуж за Александра Панайотова четыре года назад. Однако поклонники узнали об этом только пару лет назад, так как супруги предпочитают не комментировать свою личную жизнь.

Ранее в Сети появилась информация о том, что Александр Панайотов будет представлять РФ на песенном конкурсе «Евровидение». Певец назвал эту новость фейковой и попросил поклонников верить только достоверным сведениям из официальных источников.



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