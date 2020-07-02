 

ОП подтвердила два нарушения золотого стандарта при наблюдении за голосованием

02.07.2020, 12:30, Новости дня

Более 200 сообщений о нарушении золотого стандарта при общественном наблюдении за голосованием по поправкам к Конституции поступило в Общественную палату России. Секретарь ОП Лидия Михеева подтвердила только два случая нарушений.

По ее словам, в совещательный орган поступило 205 сообщений о несоблюдении пунктов золотого стандарта. При этом из них подтвердилось лишь два сообщения, информирует ТАСС.

Ранее ОП заявляла, что нарушение золотого стандарта предполагает боле жесткие требования к наблюдению, чем нормативные документы об организации голосования. 

Золотой стандарт включает в себя санитарно-эпидемиологические требования Роспотребнадзора и рекомендации ЦИК по самому процессу голосования. 

В четверг ЦИК РФ обработал 100% протоколов общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. За поправки проголосовали 77,92% граждан России, против – 21,27%.

Голосование продолжалось неделю, а отдать голос можно было не только на обычных участках, но и на придомовых территориях, на дому и даже рядом с дачей (воспользовавшись механизмом «Мобильный избиратель»). Москвичи и жители Нижегородской области могли принять участие в электронном голосовании.

Эксперты указали на тотальную победу сторонников поправок и организаторов кампании, которые «попали в резонанс с Россией». Состоявшимся голосование признали и представители оппозиции.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о голосовании. 



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