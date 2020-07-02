НОМ получил более 52 тыс. сообщений о голосовании по Конституции

02.07.2020, 12:30, Новости дня

За весь период общероссийского голосования на «Карту сообщений» ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) поступило более 52 тыс. сообщений, большинство из них носят информационный характер, сообщила исполнительный директор НОМ Алена Булгакова.

Булгакова сообщила, что «больше 52 тыс. сообщений за весь период общероссийского голосования поступило на «Карту сообщений» НОМ», и «абсолютное большинство из них – информационного характера, передает РАПСИ.

Она отметила, что «во всех процессах присутствовали наши наблюдатели».

По ее словам, каждое сообщение проверялось через определенный алгоритм: осуществлялось взаимодействие с наблюдателями и экспертным сообществом. «Та информация, которая находится на «Карте сообщений» верифицирована и достоверна», – добавила эксперт.

Член Совета по правам человека Александр Брод сообщил, что большинство сообщений о вбросах не подтвердилось: «Никаких намеренных злоупотреблений со стороны членов комиссии не обнаружено. Причиной всему человеческий фактор. Не отмечаем особых проблем и срывов».

Он добавил, что с самого начала голосования осуществлялись информационные вбросы.

«Противники реформ откровенно спекулировали на трудностях, связанных с выходом из пандемии. Применялись различные манипулятивные приемы. На брифинге в Общественной палате мы представили анализ сообщений, опубликованных на «Карте нарушений» Голоса. Из 1 тыс. 350 сообщений – 92% являются фейками. Сообщения на «Карте сообщений» не проверяются, сервер сайта находится на территории США», – напомнил Брод.

По словам председателя Ассоциации НОМ Александра Точенова, на всех этапах голосования гарантировалась тайна волеизъявления и сохранность бюллетеней. В частности, сейф-пакеты оставались в сейфах, а ящики для голосования опломбировались.

Руководитель рабочей группы ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев также отметил прозрачность голосования. «На наш взгляд ЦИК предпринял все меры безопасности. Сделано это было на основе международного опыта. ЦИК выбрала оптимальную модель. Было организовано многодневное голосование. Был предусмотрен беспрецедентный комплекс мер по защите здоровья людей. Эти меры носят исчерпывающий характер», – сказал Григорьев.

В четверг ЦИК РФ обработал 100% протоколов общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. За поправки проголосовали 77,92% граждан России, против – 21,27%.

Голосование продолжалось неделю, а отдать голос можно было не только на обычных участках, но и на придомовых территориях, на дому и даже рядом с дачей (воспользовавшись механизмом «Мобильный избиратель»). Москвичи и жители Нижегородской области могли принять участие в электронном голосовании.

Эксперты указали на тотальную победу сторонников поправок и организаторов кампании, которые «попали в резонанс с Россией». Состоявшимся голосование признали и представители оппозиции. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о голосовании.