«Не знаю человека лучше»: Анна Седокова поздравила Яниса Тимму с именинами

02.07.2020, 12:30, Разное

Анна Седокова поздравила Яниса Тимму с днем рождения. Артистка считает своего возлюбленного самым лучшим человеком и не хочет никого другого.

На своей странице в Instagram Анна Седокова опубликовала пост, где поздравила своего возлюбленного Яниса Тимму с 28-летием. В кадре можно увидеть именинника в бассейне. Она написала, что еще не встречала человека лучше и призналась ему в любви. Также отметила порядочность и интеллект молодого человека.

Подписчики тоже решили присоединиться к поздравлениям и написали баскетболисту много теплых слов. В комментариях отметилась и актриса Агата Муцениеце, соотечественница Яниса Тимму, поздравив его с праздником.