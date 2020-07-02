 

В Подмосковье пьяный мужчина угнал иномарку

02.07.2020, 12:23, Разное

Подмосковные полицейские задержали пьяного мужчину, который
угнал автомобиль жительницы столицы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по
Московской области.

Москвичка обратилась за помощь к полицейским в Лотошино. Она
заявила, что у нее угнали иномарку, которую она припарковала возле частного
дома на территории СНТ.

Правоохранители обнаружили похищенную машину в течение сорока
минут возле деревни Ушаково. За рулем сидел судимый ранее сорокалетний мужчина.
При проверке на содержание алкоголя, прибор показал 1,182 промилле, передает сайт “Подмосковье сегодня”.

Угонщик рассказал, что, проходя мимо дома, он увидел машину с
ключами в замке зажигания, после сел и поехал на ней в столицу. На мужчину
завели уголовное дело. В данный момент он под подпиской о невыезде.



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