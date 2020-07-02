Алла Пугачёва удивила Максима Галкина приятным сюрпризом

02.07.2020, 12:17, Разное

Алла Пугачёва удивила своего супруга Максима Галкина приятным сюрпризом. Она вместе с семьёй организовала пикник по случаю возвращения юмориста из командировки.

На странице Максима Галкина в Instagram появилось новое видео. В нём артист показал, какой неожиданный приём ему устроила семья.

Как оказалось, юморист впервые после карантина должен был уехать на несколько дней по рабочим делам. По возвращению домой его ждал приятный сюрприз. Алла Пугачёва устроила пикник, на который пригласила семью старшего брата своего супруга.

Стоит отметить, что видео снимали родственники Галкина, ожидающие его приезда. Сначала «трансляцию» вела дочь артиста Лиза. Она продемонстрировала обстановку на загородном участке, акцентируя внимание на костре, который, по её словам, разожгли специально к приезду папы. Далее в роли оператора предстала Алла Пугачёва. Певица показала каждого члена семьи, который приехал встретить Галкина. В конце ролика появился и сам артист. Он был приятно удивлён такой тёплой встречей, информирует Народные новости.

«Вот как ждала семья, приехал брат с женой и детьми и устроили все вместе мне сюрприз!» – написал под видеороликом Максим Галкин.