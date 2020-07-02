Назарбаев вылечился от коронавируса
02.07.2020, 12:16, Новости дня
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вылечился от коронавируса, но он продолжит сохранять режим самоизоляции и работать дистанционно, сообщил пресс-секретарь политика Айдос Укибай.
Укибай сообщил в Twitter, что «сегодняшний тест Елбасы (лидера нации) на КВИ показал отрицательный результат».
«Согласно рекомендациям врачей, Нурсултан Назарбаев продолжит сохранять режим самоизоляции, работать дистанционно и уделять время прогулкам на свежем воздухе», – добавил он.
Напомним, пресс-служба 79-летнего Назарбаева сообщала 18 июня, что его тест на коронавирусную инфекцию показал положительный результат.
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