Глава ЦИК назвала голосование по Конституции легитимным

02.07.2020, 12:16, Новости дня

Голосование по поправкам в Конституцию состоялось – нет сомнений в его легитимности, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

«Нет сомнений, что оно (голосование) состоялось, что оно легитимно, но официально это будет утверждено на заседании ЦИК в самое ближайшее время», – сказала Памфилова РИА «Новости».

По ее словам, в Центризбирком еще могут поступить какие-то жалобы по голосованию, однако на общие итоги это не повлияет.

«Ещё могут быть какие-то нюансы, в том числе мы должны рассмотреть, если поступят какие-то жалобы, после этого уже официально своим постановлением мы их утвердим. Но в любом случае понятно, что если будут какие-то нюансы, но они настолько незначительны, что на общие результаты повлиять не могут», – сказала Памфилова.

Также она добавила, что свою задачу по достоверному отражению волеизъявления граждан комиссия выполнила.

«Мы не комментируем, почему люди голосовали так – это их право, это их право выразить свое волеизъявление», – сказала глава ЦИК.

Памфилова подчеркнула, что результаты голосования в Ненецком автономном округе, где 54,57% избирателей не поддержали поправки в Конституцию, подтверждают, что оно прошло максимально прозрачно и достоверно.

«Система развивается, система совершенствуется. И именно это помогло нам провести беспрецедентное по сложности голосование очень достойно», – сказала она.

В четверг ЦИК РФ обработал 100% протоколов общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. За поправки проголосовали 77,92% граждан России, против – 21,27%.

Голосование продолжалось неделю, а отдать голос можно было не только на обычных участках, но и на придомовых территориях, на дому и даже рядом с дачей (воспользовавшись механизмом «Мобильный избиратель»). Москвичи и жители Нижегородской области могли принять участие в электронном голосовании.

Эксперты указали на тотальную победу сторонников поправок и организаторов кампании, которые «попали в резонанс с Россией». Состоявшимся голосование признали и представители оппозиции.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о голосовании.