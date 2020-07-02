В НАО высказались о результатах голосования по Конституции

02.07.2020, 12:16, Новости дня

Жители Ненецкого автономного округа в своем большинстве поддерживают поправки в Конституцию, сообщил глава Заполярного района Виктор Ильин.

«Я благодарен всем жителям Заполярного района, которые поддержали поправки. Трудно быть против поправок, направленных на улучшение здравоохранения, заботу о детях, о пенсионерах, о трудящихся, на защиту экологии. Мы, конечно, за сохранение исторической памяти и укрепление суверенитета, за целостность границ», – приводит слова Ильина nao24.ru.

Он напомнил, что в 2018 году почти 70% всего Ненецкого автономного округа на выборах президента РФ поддержали кандидатуру Владимира Путина, а это значит, что регион поддерживает в целом федеральный центр.

По его словам, результаты голосования по поправкам в НАО показывают, скорее, отношение жителей региона к объединению.

«Это голосование было скорее против объединения, не против поправок. Нас в округе всего чуть больше 37 тыс. избирателей, и только около 22 тыс. из них пришли на участки или проголосовали дома. Пришли, чтобы в том числе выразить свое отношение к возможному объединению с Архангельской область», – отметил он.

Ильин добавил, что жители региона просто хотели, чтобы федеральные власти услышали их мнение против объединения.

«Таких людей оказалось пусть всего на 2,5 тыс., но больше тех, кто голосовал именно за Конституцию и поправки. То есть 9,5 тыс. проголосовали за поправки, 12 тыс. – против объединения», – сказал глава Заполярного района.

В четверг ЦИК РФ обработал 100% протоколов общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. За поправки проголосовали 77,92% граждан России, против – 21,27%. В Ненецком автономном округе 54,57% избирателей не поддержали поправки в Конституцию, а 44,42% проголосовали за.

Голосование продолжалось неделю, а отдать голос можно было не только на обычных участках, но и на придомовых территориях, на дому и даже рядом с дачей (воспользовавшись механизмом «Мобильный избиратель»). Москвичи и жители Нижегородской области могли принять участие в электронном голосовании.

Эксперты указали на тотальную победу сторонников поправок и организаторов кампании, которые «попали в резонанс с Россией». Состоявшимся голосование признали и представители оппозиции.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о голосовании.