 

В НАО высказались о результатах голосования по Конституции

02.07.2020, 12:16, Новости дня

Жители Ненецкого автономного округа в своем большинстве поддерживают поправки в Конституцию, сообщил глава Заполярного района Виктор Ильин.

«Я благодарен всем жителям Заполярного района, которые поддержали поправки. Трудно быть против поправок, направленных на улучшение здравоохранения, заботу о детях, о пенсионерах, о трудящихся, на защиту экологии. Мы, конечно, за сохранение исторической памяти и укрепление суверенитета, за целостность границ», – приводит слова Ильина nao24.ru.

Он напомнил, что в 2018 году почти 70% всего Ненецкого автономного округа на выборах президента РФ поддержали кандидатуру Владимира Путина, а это значит, что регион поддерживает в целом федеральный центр. 

По его словам, результаты голосования по поправкам в НАО показывают, скорее, отношение жителей региона к объединению.

«Это голосование было скорее против объединения, не против поправок. Нас в округе всего чуть больше 37 тыс. избирателей, и только около 22 тыс. из них пришли на участки или проголосовали дома. Пришли, чтобы в том числе выразить свое отношение к возможному объединению с Архангельской область», – отметил он. 

Ильин добавил, что жители региона просто хотели, чтобы федеральные власти услышали их мнение против объединения. 

«Таких людей оказалось пусть всего на 2,5 тыс., но больше тех, кто голосовал именно за Конституцию и поправки. То есть 9,5 тыс. проголосовали за поправки, 12 тыс. – против объединения», – сказал глава Заполярного района.

В четверг ЦИК РФ обработал 100% протоколов общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. За поправки проголосовали 77,92% граждан России, против – 21,27%. В Ненецком автономном округе 54,57% избирателей не поддержали поправки в Конституцию, а 44,42% проголосовали за.

Голосование продолжалось неделю, а отдать голос можно было не только на обычных участках, но и на придомовых территориях, на дому и даже рядом с дачей (воспользовавшись механизмом «Мобильный избиратель»). Москвичи и жители Нижегородской области могли принять участие в электронном голосовании.

Эксперты указали на тотальную победу сторонников поправок и организаторов кампании, которые «попали в резонанс с Россией». Состоявшимся голосование признали и представители оппозиции.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о голосовании. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.04 / Вирусолог предрек новую эпидемию после отмены карантина

14.06 / Новым центром протестов против насилия полиции в США стала Атланта

01.05 / Пелоси хочет, чтобы Конгресс выделил $1 трлн штатам и муниципалитетам

02.06 / Рубль вырос к доллару и евро

25.06 / Собянин заявил о неготовности Москвы к полному открытию для туристов

01.07 / Гол Кокорина на 92-й минуте спас “Сочи” от поражения в матче с “Динамо”

10.04 / «Поправляйся, Борис!» — Джонсона перевели из реанимации в обычную палату

20.04 / Суд смягчил приговор Константину Котову, осужденному по “московскому делу”: полтора года колонии вместо 4 лет

23.06 / В Великобритании назвали пользу статьи Путина о Второй мировой войне

21.06 / Путин призвал другие страны открыть архивы вслед за Россией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска