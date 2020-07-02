Time – Джонсон предложил путь к британскому гражданству 3 миллионам гонконгцев

02.07.2020, 12:15, Новости дня

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон осудил принятие Китаем закона о национальной безопасности, который подрывает обещанные Гонконгу гражданские свободы, передаёт Time. В ответ на действия Пекина Джонсон заявил о намерении упростить процедуру получения гражданства для 3 миллионов жителей Гонконга.



Reuters

Британский премьер-министр Борис Джонсон предложил 3 миллионов жителей Гонконга возможность жить и работать в Великобритании после того, как Китай принял закон о национальной безопасности в регионе, пишет Time.

Обращаясь к членам парламента в среду, Джонсон назвал принятие закона «явным и грубым нарушением» китайско-британской совместной декларации 1985 года. Так, в международном соглашении, имеющем обязательную юридическую силу, сказано, что территории предоставлена широкая автономия до 2047 года, то есть в течение 50 лет после передачи суверенитета Китаю. На протяжении всего этого периода для жителей Гонконга должны сохраняться особые права.

Тем не менее Великобритания, Европейский союз и Соединённые Штаты сочли, что новый закон подрывает обещанные Гонконгу гражданские свободы, наделяя Китай широкими полномочиями по пресечению различных политических преступлений, за которые теперь жителям региона может грозить пожизненное заключение.

В первый же день после вступления закона в силу полиция Гонконга применила против демонстрантов, вышедших на ежегодный марш в годовщину перехода территории в 1997 году от Великобритании к Китаю, слезоточивый газ и водомёты, а также произвела сотни арестов.



Как отмечает Time, владельцы британских национальных паспортов в Гонконге сейчас могут находиться на территории Великобритании без визы только шесть месяцев. Однако, согласно новым планам правительства, гонконгцы, обладающие статусом британских подданных за рубежом, смогут оставаться в стране с возможностью учиться и работать в течение пяти лет. Кроме того, они могут подать заявление на получение статуса беженца. Проведя в Великобритании в общей сложности шесть лет, они смогут подать запрос на получение гражданства страны.

В настоящее время в Гонконге проживают около 350 тыс. обладателей британских национальных паспортов и ещё примерно 2,6 миллионов человек имеют право на его получение. Издание напоминает, что жители Гонконга смогли подать заявление на получение такого паспорта с момента его введения в 1987 году и до 30 июня 1997 года, то есть за день до воссоединения Гонконга с Китаем. При этом любой житель региона, родившийся после этой даты, не имеет права на получение паспорта.

Ранее Джонсон назвал новые правила «одним из крупнейших изменений в визовой системе в истории Великобритании», однако добавил, что надеется на то, что до этого «не дойдёт», пишет Time.