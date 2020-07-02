Личное: Больнушечки

02.07.2020, 12:14, Разное

Самое ценное, что у нас есть, мы порой воспринимаем не как великое — поистине бесценное — счастье, а как нечто должное, само собой разумеющееся и даже скучное.

Любовь родителей — прекрасный тому пример.

Глупая тётка будет каждые 5 минут проверять телефон в ожидании смс от любовника. С радостью провисит с мужиком, которому на неё, по большому счёту, плевать, целый час на телефоне. А вот матери и отцу эта дура, если и позвонит, то лишь на пару минут.

Некогда-некогда! Вечно некогда!



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То, что по-настоящему ценно, не бросается в глаза, не кричит о себе, не просит внимания. А мы и не обращаем. До тех пор, пока не потеряем.

Воздух.

Что может быть ценнее чистого, здорового воздуха?

Цацки? Тряпки? Бабло? Сундуки LМ? Лайки в Эскортограме?

Дышать — значит жить, а это значит, что ценнее воздуха нет ничего.

А мы ему хоть капельку своего внимания уделяем? Да почти никогда!

Выбирая место проживания, покупая или обставляя дом или квартиру, разве мы задумываемся о качестве воздуха, которым будем дышать?

Нет!

Мы досконально, под микроскопом проверим всё, кроме самого главного: качества воздуха. Так и дышим всю жизнь, чем попало. Идиоты.



Фото: dreamstime.com

Отсюда — и аллергии, и псориаз, и астма, и рак. И не только у взрослых, но и у малюток. Сколько сейчас детей-аллергиков и астматиков: ещё поколение назад такого не было!

Замуровавшись в своих квартирках, обставив их токсичным говном, накупив детишкам непонятно из чего сделанные игрушки, покрасив стены вонючими, едкими красками, мы ещё смеем не понимать, откуда у нас болячки.

Да потому, что дышим говном!

Мало того, что автомобильные газы и производственные выхлопы убивают воздух на улице, так мы ещё и дома подливаем в него токсичности.

Стройматериалы, мебель, ковры, краски, бытовая химия — всё это может — и часто содержит! — опасные для жизни и здоровья токсины.

Отрава может копиться в организме годами, проявляя себя в виде раздражающей аллергии, а потом взять и выстрелить каким-нибудь раком.

Возьмём тот же формальдегид, например.

Сильнейший канцероген, который «бьет» по организму на клеточном уровне. Он имеет высокий класс опасности и крайне негативно влияет на слизистые, кожу и дыхательные пути.

Источником формальдегида может быть и мебель из ДСП, и лакокрасочные материалы, и пластиковые изделия, которыми вы, возможно, давно пользуетесь, даже не подозревая, что медленно и верно травите себя и близких.

Ультрадисперсные частицы РМ убивают дыхательную систему, вызывают болезни легких и сердца. Вывести эти частицы из организма — очень сложно. Чем раньше вы это сделаете — тем лучше!

Летучие Органические Соединения также имеют свойство накапливаться в организме, вызывая аллергии и заболевания пострашнее.

Да просто воздух — даже самый чистый! — неподходящей влажности гарантирует неважное самочувствие.

Слишком сухой воздух — это сухая, преждевременно стареющая кожа, сухость слизистых, изматывающее сухое покашливание, что поистине сводит с ума тех, кто боится подцепить корону.

От воздуха повышенной влажности у многих ломит суставы. Слишком влажный воздух, к тому же, провоцирует появление плесени в доме. Люди, живущие в доме, где есть плесень, чувствуют постоянную усталость. Сил нет ни на что. Кажется, ты таешь на глазах, и у тебя — какое-то серьёзное заболевание. И оно действительно может возникнуть, если не избавиться от плесени.

Повышенное содержание углекислого газа в воздухе — это сонливость и головная боль. Летом, когда фигарят кондиционеры, а окна закрыты, углекислый газ в помещении выше нормы — крайне распространённое явление.

Комнаты нужно проветривать, а вы об этом не думаете! Вам — жарко! Позакупорили свои пластиковые, не пропускающие воздух окна, врубили кондиционеры и сидите в приятной прохладе: травите себя и близких углекислым газом.

Будьте умнее!

Пусть на качество воздуха на улице вы повлиять не можете, но узнать, чем вы дышите дома и принять соответствующие меры, — полностью в ваших силах.

Обзаведитесь дома монитором качества воздуха. Узнайте, чем именно вы дышите.

Если монитор обнаружит формальдегид, летучие органические соединения, ультрадисперсные частицы РМ, срочно примите меры!

Могу посоветовать 3 монитора качества воздуха: АТМО 3, АТМО 7 и АТМО 8. Все они хорошие, надёжные, простые в управлении и приятные глазу.

Монитор АТМО3 — самый простой. Он анализирует качество воздуха всего по 3 параметрам: влажность, температура и содержание углекислого газа. Если вы уверены, что в вашем доме нет токсичного говна, можете купить его.

Тем, кто хочет проверить качество воздуха на предмет наличия в нём летучих органических соединений, ультрадисперсных частиц РМ и формальдегида, рекомендую модель АТМО7. Этот монитор также определит температуру и влажность.

Самый же полный анализ воздуха даёт монитор АТМО8. Он определяет качество воздуха по всем параметром, что и модель АТМО7, плюс замеряет уровень углекислого газа.

В общем, с большим удовольствием и от души рекомендую! Стильные и очень полезные приборы.

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Будьте здоровы, больнушечки вы мои! Живите долго! Не кашляйте!