 

Apple раскрыла тайну отсутствия в iPad приложения-калькулятора

02.07.2020, 12:09, Разное

Крейг Федериги, который является топ-менеджером Apple, приоткрыл «завесу тайны» отсутствия в iPad калькулятора. По словам представителя компании, этого приложения нет из-за эстетической стороны вопроса.
Многие пользователи девайса неоднократно задавались вопросом, почему на планшете нет калькулятора. Как отметил Крейг Федериги, такое решение было принято еще покойным Стивом Джобсом, экс-CEO корпорации. Он был недоволен оформлением этого приложения, которое разработчики пытались адаптировать именно для iPad.

Крейг Федериги подчеркнул, что Apple трепетно относится к эстетической составляющей своих продуктов. Поэтому, замечание Стива Джобса не вызвало у подчиненных никаких нареканий. Как отметило издание «Слово и Дело», топ-менеджер думает, что когда-то приложение-калькулятор все-таки появится на девайсе.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.04 / Найдены уязвимые места в программном обеспечении Apple

14.05 / Майна, вирус!

15.05 / Скандалы: «У нас приказ»

22.04 / Эксперт дал важный совет заболевшим коронавирусом

21.04 / В КНР начались продажи Honor 30, 30 Pro, 30 Pro+

13.04 / Скандалы: Кругом налево

16.05 / Игорь Крутой может лишится “пьедестала почёта” из-за конкуренции в семье

27.04 / Скандалы: По сценарию «Соловья»?

30.04 / Органика на Марсе могла существовать 4 млрд лет назад

14.04 / Брэд Питт сделал ремонт мечты для своего визажиста

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска