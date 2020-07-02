Apple раскрыла тайну отсутствия в iPad приложения-калькулятора

02.07.2020, 12:09, Разное

Крейг Федериги, который является топ-менеджером Apple, приоткрыл «завесу тайны» отсутствия в iPad калькулятора. По словам представителя компании, этого приложения нет из-за эстетической стороны вопроса.

Многие пользователи девайса неоднократно задавались вопросом, почему на планшете нет калькулятора. Как отметил Крейг Федериги, такое решение было принято еще покойным Стивом Джобсом, экс-CEO корпорации. Он был недоволен оформлением этого приложения, которое разработчики пытались адаптировать именно для iPad.

Крейг Федериги подчеркнул, что Apple трепетно относится к эстетической составляющей своих продуктов. Поэтому, замечание Стива Джобса не вызвало у подчиненных никаких нареканий. Как отметило издание «Слово и Дело», топ-менеджер думает, что когда-то приложение-калькулятор все-таки появится на девайсе.