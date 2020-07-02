Lexus запатентовал новую версию седана IS 500

02.07.2020, 12:05, Новости дня

Японская компания Lexus запатентовала новую модификацию седана Lexus IS для рынков США и Канады.

Вместе с тем новая модель предложена под маркой IS 500, что подтверждает ранее озвученные слухи о возможности применения в седане мощного мотора V8. Заявки на патент подали в конце прошлого месяца. Автомобиль сможет похвастаться улучшенным 5-литровым турбированным мотором, который уже применяется в модели RC-F. Эксперты анонсировали, что производительность силового агрегата составит 472 л.с.

Также следует отметить, что компактный седан получит более комфортную управляемость, выраженную в доработанной подвеске. Остальные детали о предстоящей новинке озвучат на ближайшей презентации Lexus IS 500.