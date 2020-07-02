 

Lexus запатентовал новую версию седана IS 500

02.07.2020, 12:05, Новости дня

Японская компания Lexus запатентовала новую модификацию седана Lexus IS для рынков США и Канады.

Вместе с тем новая модель предложена под маркой IS 500, что подтверждает ранее озвученные слухи о возможности применения в седане мощного мотора V8. Заявки на патент подали в конце прошлого месяца. Автомобиль сможет похвастаться улучшенным 5-литровым турбированным мотором, который уже применяется в модели RC-F. Эксперты анонсировали, что производительность силового агрегата составит 472 л.с.

Также следует отметить, что компактный седан получит более комфортную управляемость, выраженную в доработанной подвеске. Остальные детали о предстоящей новинке озвучат на ближайшей презентации Lexus IS 500.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.06 / В ОП РФ заявили о «подарке» в День РФ от Twitter

19.06 / Павел Дуров прокомментировал разблокировку Telegram на территории России

17.05 / Полиция ответила на протесты предпринимателей слезоточивым газом в Польше

11.06 / Косачев предупредил США об ухудшении отношений с Россией из-за новых санкций

04.06 / Названы три способа поднять давление без лекарств

10.06 / В Ирпене у сотрудницы детского сада подтвердили СOVID-19, заведение закрыли на карантин

03.06 / Deutschlandfunk – пример SpaceX показал — Европе нужно прорубить своё «окно» в космос

22.04 / Соловьев навсегда выгнал украинского эксперта из своего шоу

24.05 / В Севастополе намерены тестировать всех приезжих на коронавирус

10.06 / В НАСА пожаловались на дорогую доставку грузов и экипажей на МКС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска