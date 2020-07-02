Volkswagen отказался строить новый завод в Турции

02.07.2020, 12:05, Новости дня

Немецкая компания Volkswagen объявила об отказе в строительстве новой производственной площадки в Турции.

Вместе с тем ранее представители марки еще анонсировали старт грандиозной работы по строительству нового завода. Причина данного решения состоит в резком снижении объема продаж, что выражается в пандемии коронавируса. В Измире первоначально планировали выпускать до 300 тысяч машин ежегодно, однако необходимость в таких объемах отпала.

Однако в компании указали, что в случае улучшения экономической ситуации и возобновлении спроса на технику Volkswagen, решение снова может быть принято в положительную сторону. Подобная ситуация с продажами машин отмечается и у других мировых брендов, которые столкнулись с экономическим кризисом, вызванным пандемией коронавируса.