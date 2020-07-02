Мнение: Борис Шергин и апокриф «Сон Богородицы»

02.07.2020, 11:56, Разное

Вышла новая книга, которая будет весьма интересна тем, кто любит древнерусские апокрифы и писателя Шергина.

В 2019 году петербургский библиофил Виктор Смирнов обнаружил рукописную книгу писателя, фольклориста и художника из Архангельска Бориса Шергина. Ею оказался народный апокриф «Сон Богородицы».

Борис Шергин (1893–1973) — человек очень интересный. Писатель, фольклорист и художник из Архангельска, известный широкому читателю по большей части историями из жизни поморов. Среди его книг, выходивших большими тиражами в советское время, — «Поморские были и сказания» (1957) и «Океан — море русское» (1959). Большую популярность получили мультфильмы, созданные по мотивам его историй: «Поморская быль», «Волшебное кольцо», а также «Смех и горе у Бела моря», где использовались тексты еще и его земляка, сказочника Степана Писахова. Еще он работал реставратором, занимался возрождением промыслов, в том числе холмогорской резьбы по кости, собирал древние книги и рукописи, связанные с Русским Севером.

А что же это за найденная случайно рукопись?

В 2019 году петербургский библиофил Виктор Смирнов, практически на книжных развалах, обнаружил неизвестную рукописную книгу Шергина.

Это оказался народный апокриф «Сон Богородицы», который Шергин переписал, обработав в своей манере, и украсил миниатюрами. Рисунки в целом следуют православному канону, только вот, глядя на их энергичную прорисовку, вспоминаешь, что Шергин учился в Строгановке в 1913–1917 годах, когда Наталия Гончарова уже создала своих святых для балета-мистерии «Литургия», да и вообще иконопись научились трактовать авангардистски.

В настоящее время это единственный сохранившийся образец «авторской книги» Шергина. Датировка редкостной livre d’artiste не вполне ясна. Эксперты по наследию фольклориста сошлись на том, что речь может идти приблизительно о 1914–1928 годах.

Теперь стараниями владельца найденная рукопись опубликована в научном издании.

В издание вошло цветное факсимиле полного текста рукописи и украшающих ее рисунков; воспроизведение сопровождают научные статьи. Одна из них, написанная многолетней исследовательницей творчества Шергина Еленой Галимовой, рассказывает о начале творческого пути автора (он, кстати, бросил рисовать в 1930-х годах из-за слабого зрения и переключился на сочинительство).

Исследователь художественного наследия Шергина, художник и преподаватель Максим Тычков свою статью посвятил самой рукописи и ее рисункам, а также отдельно остановился на особенном шрифте, которым Шергин начертал текст. Наконец, коллекционер Виктор Смирнов рассказал об апокрифе «Сон Богородицы» как таковом — о его бытовании в русской рукописной традиции и о том, что именно из традиционного текста Шергин отобрал для своего варианта. В издание включено множество иллюстраций, фотографий и архивных материалов, часть из которых публикуется впервые.

Тираж ограниченный, для любителей.

Купить редкую книжку можно здесь, цена экземпляра 500 рублей.